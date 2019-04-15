KNAB провело обыск у члена правления 1-й Рижской больницы Севастьянова

Он сообщил, что не может комментировать начатый KNAB процесс, но подтвердил, что один из обысков был проведен у Севастьянова. Вице-мэр не сообщил, может ли быть Севастьянов среди задержанных.

В то же время Баранник отметил, что Севастьянов вложил много сил в то, чтобы восстановить больницу и обеспечить ее развитие.

С самим Севастьяновым агентству ЛЕТА связаться не удалось.

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыски в муниципальном ООО "1-я Рижская больница" и задержало трех человек, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.

По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.

В KNAB подтвердили, что в настоящее время задержаны три человека.

Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.