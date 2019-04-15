KNAB провело обыск у члена правления 1-й Рижской больницы Севастьянова

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса провело обыск в муниципальном ООО "1-я Рижская больница", в том числе у члена правлении и депутата Рижской думы Геннадия Севастьянова ("Согласие"), подтвердил агентству ЛЕТА заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник ("Согласие").
Он сообщил, что не может комментировать начатый KNAB процесс, но подтвердил, что один из обысков был проведен у Севастьянова. Вице-мэр не сообщил, может ли быть Севастьянов среди задержанных.
В то же время Баранник отметил, что Севастьянов вложил много сил в то, чтобы восстановить больницу и обеспечить ее развитие.
С самим Севастьяновым агентству ЛЕТА связаться не удалось.
Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыски в муниципальном ООО "1-я Рижская больница" и задержало трех человек, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.
По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.
В KNAB подтвердили, что в настоящее время задержаны три человека.
Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.
Оборот больницы в 2017 году составил 15,29 млн евро, прибыль - 191 433 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".