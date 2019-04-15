Пн, 15.04.2019
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KNAB провело обыск в 1-й Рижской больнице и задержало трех человек

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Здание больницы

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыск в муниципальном ООО "1-я Рижская больница" и задержало трех человек, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Уголовное дело связано с подозрениями, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.

По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.

В  KNAB подтвердили, что в настоящее время задержаны три человека.

Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.

Оборот больницы в 2017 году составил 15,29 млн евро, прибыль - 191 433 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

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