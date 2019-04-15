KNAB провело обыск в 1-й Рижской больнице и задержало трех человек

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыск в муниципальном ООО "1-я Рижская больница" и задержало трех человек, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.