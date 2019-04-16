В рижском детсаду задержана нянечка, торговавшая наркотиками прямо на его территории

Вопиющий случай произошел на днях в одном из рижских дошкольных учреждений. Как сообщает передача Degpunktā, здесь была задержана молодая женщина, нянечка, которая торговала прямо на его территории наркотиками.
Полицейские получили информацию, в которую сами не могли в начале поверить: по садику гуляют подозрительные типы, а у местных жителей закрались подозрения, что одна из работниц может приторговывать наркотиками
Начав проверку, стражи порядка получили весомые доказательства, что женщина не только сама употребляет, но и распространяет наркоту. В результате оперативных действий, нянечка был задержана в момент реализации наркотиков вместе с поставщиком запрещённых веществ. Оба на данный момент находятся в изоляторе.
Начальник Земгальского участка Криминальной полиции Норбертс Трепша подчеркнул: задержание прошло спокойно и дети ничего не заметили. Главная опасность, по словам Трепши была в том, наркоманы действительно заходили на территорию детсада, а малыши подвергались опасности.