Вт, 16.04.2019
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В рижском детсаду задержана нянечка, торговавшая наркотиками прямо на его территории

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вопиющий случай произошел на днях в одном из рижских дошкольных учреждений. Как сообщает передача Degpunktā, здесь была задержана молодая женщина, нянечка, которая торговала прямо на его территории  наркотиками.

Полицейские получили информацию, в которую сами не могли в начале поверить: по садику гуляют подозрительные типы, а у местных жителей закрались подозрения, что одна из работниц может приторговывать наркотиками

Начав проверку, стражи порядка получили весомые доказательства, что женщина не только сама употребляет, но и распространяет наркоту. В результате оперативных действий, нянечка был задержана в момент реализации наркотиков вместе с поставщиком запрещённых веществ. Оба на данный момент находятся в изоляторе.

Начальник Земгальского участка Криминальной полиции Норбертс Трепша подчеркнул: задержание прошло спокойно и дети ничего не заметили. Главная опасность, по словам Трепши была в том, наркоманы действительно заходили на территорию детсада, а малыши подвергались опасности.

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