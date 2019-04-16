В рижском детсаду задержана нянечка, торговавшая наркотиками прямо на его территории

Начав проверку, стражи порядка получили весомые доказательства, что женщина не только сама употребляет, но и распространяет наркоту. В результате оперативных действий, нянечка был задержана в момент реализации наркотиков вместе с поставщиком запрещённых веществ. Оба на данный момент находятся в изоляторе.