"Слишком сексуальная" реклама недвижимости взбудоражила Сеть

Герои видео - привлекательные мужчина и женщина - перемещаются по помещениям дома, исполняя чувственный танец под современную музыку. Когда они оказывается на кухне, партнер эротично усаживает даму на стол, затем следуют кадры из бассейна, и в итоге пара оказывается в спальне.

Этот ролик сначала был опубликован на YouTube-канале агентства недвижимости LJ Hooker Bankstown, но, как отмечает издание, вызвал много негативных комментариев - рекламу дома сочли "слишком сексуальной". Руководство компании удалила видео и извинилось перед зрителями.

"Наша компания всегда ищет новые пути для того, чтобы рекламировать объекты. На этот раз мы промахнулись со стратегией",

- говорится в официальном заявлении агентства.

Однако ролик мгновенно разлетелся по Сети, и многие пользователи похвалили его создателей за оригинальный подход к съемке.

"Австралийское правительство должно немедленно спонсировать полнометражную версию этого романтического шпионского триллера",

- написал один из комментаторов в Twitter.