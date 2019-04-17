Ср, 17.04.2019
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"Слишком сексуальная" реклама недвижимости взбудоражила Сеть
ВИДЕО

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ФОТО: скриншот видео

Реклама частного дома в пригороде австралийского Сиднея, появившаяся накануне в Интернете, стала вирусной и вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Как пишет The Guardian, одним ролик показался слишком откровенным и грубым, другие же сочли его достойным похвалы за оригинальность.

Герои видео - привлекательные мужчина и женщина - перемещаются по помещениям дома, исполняя чувственный танец под современную музыку. Когда они оказывается на кухне, партнер эротично усаживает даму на стол, затем следуют кадры из бассейна, и в итоге пара оказывается в спальне.

Этот ролик сначала был опубликован на YouTube-канале агентства недвижимости LJ Hooker Bankstown, но, как отмечает издание, вызвал много негативных комментариев - рекламу дома сочли "слишком сексуальной". Руководство компании удалила видео и извинилось перед зрителями.

"Наша компания всегда ищет новые пути для того, чтобы рекламировать объекты. На этот раз мы промахнулись со стратегией",

- говорится в официальном заявлении агентства.

Однако ролик мгновенно разлетелся по Сети, и многие пользователи похвалили его создателей за оригинальный подход к съемке.

"Австралийское правительство должно немедленно спонсировать полнометражную версию этого романтического шпионского триллера",

- написал один из комментаторов в Twitter.

Агент Сэм Надер, отвечавший за производство видео, признался, что рад такому вниманию к своему творению. По его мнению, цель рекламы - рассказать об объекте как можно большему количеству людей, и она была достигнута.

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