Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: перемены vs безопасность - не ошибитесь

Продолжение статьи
Грядущая неделя потребует от нас баланса между стремлением к безопасности и необходимостью изменений. Важно быть открытыми к новым возможностям, сохраняя при этом внутреннюю устойчивость, предупреждают астрологи.
Неделя с 21 по 27 апреля 2025 года обещает быть насыщенной и трансформирующей благодаря нескольким значимым астрологическим событиям:
- 21 апреля: Солнце в Тельце образует напряженный аспект с Марсом во Льве, что может вызвать внутренние конфликты между стремлением к стабильности и желанием действовать активно.
- 23 апреля: Солнце в квадрате с Плутоном в Водолее поднимает темы власти, контроля и необходимости трансформации в личной и общественной сферах.
- 25 апреля: состояние Венеры в соединении с Сатурном в Рыбах способствует серьезному переосмыслению отношений, ценностей и финансовых обязательств.
- 27 апреля: Новолуние в Тельце предлагает возможность для начала новых проектов, особенно в сферах, связанных с материальной стабильностью и личными ценностями.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Продолжение статьи