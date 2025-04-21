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Alexandra Nekrasova
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Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: перемены vs безопасность - не ошибитесь

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/suttlemedia-12054259

Грядущая неделя потребует от нас баланса между стремлением к безопасности и необходимостью изменений. Важно быть открытыми к новым возможностям, сохраняя при этом внутреннюю устойчивость, предупреждают астрологи.​

Неделя с 21 по 27 апреля 2025 года обещает быть насыщенной и трансформирующей благодаря нескольким значимым астрологическим событиям:

  • 21 апреля: Солнце в Тельце образует напряженный аспект с Марсом во Льве, что может вызвать внутренние конфликты между стремлением к стабильности и желанием действовать активно.​
  • 23 апреля: Солнце в квадрате с Плутоном в Водолее поднимает темы власти, контроля и необходимости трансформации в личной и общественной сферах.​
  • 25 апреля: состояние Венеры в соединении с Сатурном в Рыбах способствует серьезному переосмыслению отношений, ценностей и финансовых обязательств.​
  • 27 апреля: Новолуние в Тельце предлагает возможность для начала новых проектов, особенно в сферах, связанных с материальной стабильностью и личными ценностями.​

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Овен, Телец, Близнецы
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