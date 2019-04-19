Как в 90-е задерживали лидеров преступных группировок

Проект состоит из четырех серий.

Первая — о криминальной ситуации в начале 90-х. На тот момент, Латвия - клондайк оружия. Его воруют из воинских частей Советской армии, распродают сами военные. Целый склад оружия оставляет ОМОН — отряд милиции особого назначения. Оружие попадает, в том числе, в руки бандитов. Один из них, в 1990 году, убегая от группы быстрого реагирования, открывает огонь из автомата прямо в центре Риги.

Вторая серия о преступных группировках. Показать и перечислить все невозможно, на тот момент бригады были в каждом крупном городе. Идет речь и об источниках дохода бандформирований: рэкет, крышевание, похищение людей.

Третья часть об оборотнях и не только в погонах. Рассказ о том, как люди, наделенные властью, использовали свое положение в корыстных целях. Например, в Олайне под видом лекарства от гриппа в промышленных масштабах изготавливали метамфитамин — не килограммами, а тоннами. Обыски дома и на работе замгендиректора швейного предприятия, а также история о нечистых на руку полицейских.

Четвертая серия о судьбе 6 отдела. Сотрудники отдела славились своей честность и неподкупностью. Но в 1994 году была проведена реорганизация отдела, всех сотрудников вывели за штат, а потом уволили. Но в историю они войдут, как те, кто поймал Бориса Деканидзе — одного из лидеров "Вильнюсской бригады". В Литве Деканидзе осудят и расстреляют — это будет последняя смертная казнь в соседней стране. Литовских полицейских наградят, а 6 отдел распустят.