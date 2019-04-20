Великая суббота перед Пасхой: традиции, приметы и запреты

Категорически запрещается в Великую субботу петь, танцевать и веселиться. Свободное время стоит посвящать не развлечениям, а молитве. Начав день с молитвенного обращения к Господу, вы на весь год защитите от болезней себя и своих близких.

Если на шестой день Страстной недели у вас намечено праздничное событие, не рекомендуется отмечать его слишком шумно, а тем более злоупотреблять алкоголем и заниматься чревоугодием.

Если есть возможность, отложите празднование на другой день.

Если вы не успели покрасить яйца и приготовить куличи в Чистый четверг, то вы можете сделать это в Великую субботу. Предпочтительнее красить яйца с помощью луковой шелухи, но это не значит, что вы не можете проявить фантазию и придать им более яркий и необычный вид.

Намного важнее, чтобы приготовление пасхальных угощений происходило в соответствующей обстановке.

В это время домочадцы не должны ругаться и создавать в доме негативную атмосферу. Не стоит заниматься готовкой, если у вас плохое настроение.

Согласно традиции, в ночь с Великой субботы на Пасху ложиться спать не рекомендуется - вместо этого желательно посетить ночное богослужение.

Приметы на Великую субботу

По погоде в Великую субботу можно было определить урожайность и погоду на лето. Если в этот день будет солнечно, то и летом будет тепло. Если в Страстную субботу пасмурно и дождливо - значит, лето будет холодным.

По одной из традиций, в ночь с Великой субботы на Светлое Воскресенье спать не рекомендуется.

Народная мудрость гласит, что в это время счастье ходит среди людей, и, чтобы не упустить его, следует отказаться от сна.

Чтобы весь год красота не покидала вас, следует бросить освященное яйцо в воду, а вечером умыться этой же водой.

В Великую субботу следует отказаться от многих дел, включая охоту и рыбалку. В это время употреблять мясо убитых животных запрещено, иначе вы рискуете привлечь несчастья.

Чтобы не смыть с себя счастье и здоровье, в Великую субботу не рекомендуется принимать душ и ходить в баню.

Последний день Великого поста является днем скорби. Согласно примете, тот, кто будет веселиться в этот день, весь год проведет в слезах.

В последний день Великого поста ничего нельзя давать из дома, чтобы не отдать свое здоровье и благополучие.