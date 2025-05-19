Фечин о дубляже, интригах и работе в Театре Чехова: "Помогает жить выше уровнем"

Анатолий Фечин кроме работы в Театре Чехова также занимается озвучиванием кинофильмов и сериалов. Он осуществлял дубляж в более чем 20 картинах. Его голосом говорят такие звезды как Киран Калкин, Крис Пейн и Вудди Харрельсон. При этом артист подчеркивает, что в театре этот опыт ему скорее мешает, потому что в дубляже надо играть преимущественно голосом, а не телом.