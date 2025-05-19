Фечин о дубляже, интригах и работе в Театре Чехова: "Помогает жить выше уровнем"

16 мая состоялась премьера спектакля малой формы по пьесе Александра Гельмана "Скамейка" в постановке Сергея Голомазова. Показы проходят в Аркаде Театра им. Чехова (ул. Вальню, 19, вход с ул. Глезнотаю). TVNET+ удалось пообщаться с одним из актеров - Анатолием Фечиным, который служит в театре уже 23 года: "Естественно есть какие-то выяснения отношений...".
Анатолий Фечин кроме работы в Театре Чехова также занимается озвучиванием кинофильмов и сериалов. Он осуществлял дубляж в более чем 20 картинах. Его голосом говорят такие звезды как Киран Калкин, Крис Пейн и Вудди Харрельсон. При этом артист подчеркивает, что в театре этот опыт ему скорее мешает, потому что в дубляже надо играть преимущественно голосом, а не телом.
Артисту кажется, что его герой в спектакле "Скамейка" похож на него своим чувством юмора и какой-то бесшабашностью, которая "уже уходит, но еще горит внутри". Для Анатолия Фечина - это постановка о возвращении его супруги Дарьи в театр.