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Видео Tautumeitas перед финалом "Евровидения" выступили с призывом к фанатам

Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения".
Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения". Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле начался финал "Евровидения", на котором латвийская группа Tautumeitas выступит под номером 11 с песней Bur man laimi. Незадолго до начала конкурса девушки обратились к своим поклонникам в социальных сетях.

"Спасибо за вашу поддержку и любовь! Если вы верите в нашу историю и если вам нравится наше выступление, не забудьте проголосовать этим вечером за номер 11!", - попросили они на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как известно, латвийские зрители не имеют права голосовать за представителя своей страны на "Евровидении".

Финал конкурса начался в 22:00. Конкурсанты будут выступать в следующем порядке:

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Ирландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания

Галерея: Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"

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