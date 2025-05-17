Видео Tautumeitas перед финалом "Евровидения" выступили с призывом к фанатам

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле начался финал "Евровидения", на котором латвийская группа Tautumeitas выступит под номером 11 с песней Bur man laimi. Незадолго до начала конкурса девушки обратились к своим поклонникам в социальных сетях.
"Спасибо за вашу поддержку и любовь! Если вы верите в нашу историю и если вам нравится наше выступление, не забудьте проголосовать этим вечером за номер 11!", - попросили они на английском языке.
Как известно, латвийские зрители не имеют права голосовать за представителя своей страны на "Евровидении".
Финал конкурса начался в 22:00. Конкурсанты будут выступать в следующем порядке:
- Норвегия
- Люксембург
- Эстония
- Израиль
- Литва
- Испания
- Украина
- Великобритания
- Австрия
- Ирландия
- Латвия
- Нидерланды
- Финляндия
- Италия
- Польша
- Германия
- Греция
- Армения
- Швейцария
- Мальта
- Португалия
- Дания
- Швеция
- Франция
- Сан-Марино
- Албания
Галерея: Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"
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