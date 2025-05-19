Томми Кэш - еще и предприниматель: фирма артиста принесла сотни тысяч евро

Музыкант Томми Кэш, занявший третье место на конкурсе "Евровидение-2025", за последние годы заработал чуть более 294 тысяч евро дохода от продаж компании, которую он создал для своей творческой деятельности. За эти годы компания получила более 385 тысяч нераспределенной прибыли, сообщает Rus.Postimees.
Томми Кэш, настоящее имя которого - Томас Таммеметс, является единственным владельцем Money Tree OÜ, компании, основанной в 2014 году (название компании в переводе с английского означает "денежное дерево"). Сфера деятельности компании - художественно-творческая деятельность, что характерно для музыкантов и других компаний, работающих в сфере культуры.