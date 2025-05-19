Пн, 19.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Томми Кэш - еще и предприниматель: фирма артиста принесла сотни тысяч евро

Перевод: Павел Соболев
Томми Кэш во время выступления на конкурсе "Евровидение".
Томми Кэш во время выступления на конкурсе "Евровидение". Фото: Denis Balibouse / Reuters / Scanpix

Музыкант Томми Кэш, занявший третье место на конкурсе "Евровидение-2025", за последние годы заработал чуть более 294 тысяч евро дохода от продаж компании, которую он создал для своей творческой деятельности. За эти годы компания получила более 385 тысяч нераспределенной прибыли, сообщает Rus.Postimees.

Томми Кэш, настоящее имя которого - Томас Таммеметс, является единственным владельцем Money Tree OÜ, компании, основанной в 2014 году (название компании в переводе с английского означает "денежное дерево"). Сфера деятельности компании - художественно-творческая деятельность, что характерно для музыкантов и других компаний, работающих в сфере культуры.

В годовом отчете указано, что компания занимается, помимо прочего, изданием музыки и видеоклипов, созданных для ее продвижения. Кэш также часто исполняет свою музыку в разных странах.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх