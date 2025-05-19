Томми Кэш - еще и предприниматель: фирма артиста принесла сотни тысяч евро

Музыкант Томми Кэш, занявший третье место на конкурсе "Евровидение-2025", за последние годы заработал чуть более 294 тысяч евро дохода от продаж компании, которую он создал для своей творческой деятельности. За эти годы компания получила более 385 тысяч нераспределенной прибыли, сообщает Rus.Postimees.