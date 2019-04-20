Коллеги и близкие Быкова поделились позитивными новостями о его здоровье

"Врачи сообщают о "видимом улучшении", возможно, что в ближайшие два дня Дмитрий Быков будет выведен из "медицинского сна". Однако требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная дезинтоксикация организма", - написал Венедиктов.

Жена Быкова Ирина Лукьянова ранее в субботу сообщила в своем Facebook о положительной динамике в состоянии писателя. По ее словам, он "слышит и реагирует".

В связи с появляющейся ложной информацией о диагнозах Быкова Лукьянова напомнила журналистам о соблюдении врачебной тайны в соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", отметив, что "пунктов "любопытство", "сенсация" и "желание подзаработать" там нет".

О положительных изменениях в состоянии здоровья Дмитрия Быкова рассказал председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который последние несколько дней проводит рядом с журналистом и его родными в московском НИИ имени Бурденко.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Муратов сообщил, что Быкова наблюдают "суперпрофессионалы", а его палата "напичкана" современной аппаратурой, "как МКС". Муратов отметил, что разговаривал с лечащим врачом и заведующим отделением.

"Состояние здоровья Быкова улучшается. Там виден прогресс. В состоянии здоровья Быкова наметились положительные перемены. С ним мама, сын. Их уже пропускают к нему. Все это делает взгляд на вещи куда более оптимистичным", - поделился глава редакционного совета "Новой".

Напомним, 16 апреля Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы, куда прибыл читать лекцию. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей министерства, по итогам которых было принято решение перевезти Быкова в Москву.

19 апреля в пресс-службе авиакомпании Utair ТАСС сообщили, что бортпроводники начали помогать Быкову еще на этапе подготовки к взлету. Они дали объявление по громкой связи в салоне и нашли двух женщин-врачей, которые до завершения рейса находились рядом с писателем. В аэропорту борт встречали медики, по прилету был установлен специальный амбулифт.