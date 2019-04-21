Какие женщины нравятся мужчинам по знаку Зодиака
Знак Зодиака, под которым родился мужчина, может многое рассказать о том, каких женщин он предпочитает и как завоевать его сердце. У каждого представителя зодиакального круга свои предпочтения.
Астрология - удивительная и очень увлекательная наука. Она может рассказать о человеке то, что он даже сам о себе не знает или отказывается в себе принимать. Что касается амурных дел, то и здесь астрология раскрывает множество секретов: каких женщин предпочитает определенный мужчина, как правильно привлечь его внимание, каковы его интересы, вкусы, намерения и черты характера - все это зависит от даты рождения.
Какие женщины нравятся Овнам
Овны - покорители женских сердец, герои романтических фильмов и книг.
Этим упрямым и решительным мужчинам нравятся далеко не все женщины: их внимание привлекают непредсказуемые, загадочные, ухоженные и спонтанные дамы.
Правда, увлечь Овна - не такая простая задача! Представители этого знака ненавидят рутину. Однообразие душит их и убивает все чувства. Так что если вы всерьез решили покорить Овна, помните, что его придется постоянно удивлять, баловать комплиментами и мириться с его детской непосредственностью. Будьте разной, и тогда обжигающая любовь Овна захватит вас в плен.
Какие женщины нравятся Тельцам
Тельцы - очень надежные и верные мужчины, которые поддерживают свою женщину в самые сложные моменты жизни. Правда, они никогда не идут в наступление, предпочитая наблюдать за объектом симпатии. И только после того, как убедятся, что игра стоит свеч, переходят к активным действиям.
Интерес Тельца пробуждают умные, начитанные, скромные, но уверенные в себе девушки. А вот от сварливых, капризных и взбалмошных особ они предпочитают держаться подальше.
Какие женщины нравятся Близнецам
Неугомонные и непредсказуемые Близнецы - это не та категория мужчин, которые ищут жену и мечтают о семье. О нет,
Близнецам нужна такая женщина, которая не будет "душить" обязательствами и ответственностью. Им нравятся сильные, уверенные, независимые и недоступные.
Кроме того, они просто обожают интеллектуалок, с которыми можно вдоволь наговориться и обсудить актуальные проблемы современного мира. Помните, что страсть Близнецов быстро угасает, поэтому будьте готовы подпитывать ее вновь и вновь.
Какие женщины нравятся Ракам
У Раков женщина ассоциируется с домашним очагом, семьей, детьми, нежностью, любовью и заботой. Поэтому они обычно увлекаются дамами, которые считают своей главной целью создание семьи.
Мужчинам-Ракам очень нравятся легкие, нежные, по-детски наивные и добрые барышни. И еще одно главное условие - женщина должна разделять их взгляды, понимать и морально поддерживать.
Если вы сумеете подарить такому мужчине свое тепло, заботу и ласку, то он вернет вам все это в многократном размере. Раки - отличные семьянины и прекрасные отцы.
Какие женщины нравятся Львам
Львы отличаются изысканным вкусом.
Это очень гордые, самовлюбленные и даже высокомерные натуры, которые выбирают женщину под стать себе - яркую, сексуальную, импозантную, эффектную.
Остроумие, умение вести светскую беседу, тонкий юмор, успешная карьера - все это Львы приветствуют. Правда, есть одно важное условие: женщина никогда не должна забывать, кто в их паре главный.
Какие женщины нравятся Девам
Прирожденный педант - так можно охарактеризовать мужчину-Деву. К выбору партнерши представители этого знака Зодиака относятся очень ответственно.
Чтобы завоевать сердце Девы,
женщине нужно быть не просто красивой, но еще и умной, аккуратной, терпеливой. А также практичной в решении бытовых вопросов, умелой и экономной хозяйкой, уравновешенной и нежной.
И если он выберет именно вас, будьте уверены, что это навсегда - мужчины этого знака не склонны к изменам.
Какие женщины нравятся Весам
Весы выбирают себе не просто родственную душу, а свою вторую половинку. В их понимании идеальная женщина должна быть отличной хозяйкой, заботливой женой, успешной карьеристкой и прекрасной любовницей. Мужчины-Весы ценят в женщине ее ум, элегантность, умение держаться в обществе, скромность и красоту.
Если вы желаете привлечь внимание такого мужчины -
забудьте о вульгарности. Весы терпеть не могут этого, ведь они всем сердцем тянутся к совершенству, гармонии и красоте, причем как внутренней, так и внешней.
Какие женщины нравятся Скорпионам
Скорпионы славятся своим непростым и даже деспотичным характером. Это очень горячие и амбициозные мужчины, которых привлекают обаятельные, сексуальные и таинственные женщины. Скорпионы просто обожают дам с легким налетом тайны, с которыми можно поиграть в тонкие и запутанные игры.
По многим причинам мужчины-Скорпионы пользуются огромной популярностью у женщин, но в спутницы выбирают лишь одну - самую яркую, роскошную, умную и загадочную.
Какие женщины нравятся Стрельцам
Стрельцы - первооткрыватели, неугомонные искатели приключений. Они ненавидят рутину и все, что с ней связанно. Неутомимые и общительные,
они всегда готовы к переменам и новым победам. Именно поэтому ищут себе в жены не просто симпатичную женщину с похожим темпераментом, но и родственную душу.
Для мужчины-Стрельца любовь всей жизни - это в первую очередь друг, готовый подставить свое плечо в трудную минуту.
Какие женщины нравятся Козерогам
Козерогов вряд ли можно назвать пылкими любовниками. Представители этого знака отличаются рационализмом, сдержанностью, даже некой холодностью. По этой причине женщине Козерога следует быть независимой и самодостаточной.
Представителям этого знака очень симпатичны утонченные и ухоженные натуры, выделяющиеся не броской красотой, а уравновешенностью и успехами в жизни.
Вульгарная или легкомысленная женщина вряд ли привлечет их внимание. А вот изысканные манеры и тонкий вкус обязательно будут оценены по достоинству.
Какие женщины нравятся Водолеям
Веселые и общительные Водолеи как огня боятся серьезных отношений. Если вы имеете виды на такого мужчину, то не стоит посягать на его свободу и привязывать его к себе, обрывая связь с внешним миром. Так сложилось, что от природы представители этого знака обладают необычной, но очень притягательной красотой.
Поэтому и выбор в первую очередь падает на обворожительную и красивую женщину, правда, в выборе спутницы мужчины-Водолеи могут быть очень непредсказуемыми.
Любовь Водолея получит та, которая сможет его удивить, произвести неизгладимое впечатление, оставить отпечаток в памяти. Специалисты dailyhoro.ru спешат помочь: покорить Водолея, по их мнению, можно непредсказуемостью, природным очарованием и необычным мышлением.
Какие женщины нравятся Рыбам
Романтичные Рыбы находятся в поисках сильной и независимой женщины, которая будет лидировать в отношениях. Таким мужчинам вполне комфортно плыть по течению и жить под чутким присмотром любящей жены. Однако стоит помнить, что мужчины-Рыбы очень чувствительны: их может ранить любое неуместное слово, критика или упрек.
Они ждут от своей избранницы милосердия, понимания, доброты и искренности. Им нужна уверенная и добрая женщина, которая окружит своего возлюбленного заботой и вниманием.
У каждого Знака Зодиака есть свои достоинства и недостатки. Только вот сердцу не прикажешь, и влюбиться можно в свою полную противоположность. Но даже в этом случае не стоит расстраиваться: вполне возможно, что такой роман станет началом настоящей любви.