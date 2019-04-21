Какие женщины нравятся мужчинам по знаку Зодиака

Какие женщины нравятся Девам

Прирожденный педант - так можно охарактеризовать мужчину-Деву. К выбору партнерши представители этого знака Зодиака относятся очень ответственно.

Чтобы завоевать сердце Девы,

женщине нужно быть не просто красивой, но еще и умной, аккуратной, терпеливой. А также практичной в решении бытовых вопросов, умелой и экономной хозяйкой, уравновешенной и нежной.

И если он выберет именно вас, будьте уверены, что это навсегда - мужчины этого знака не склонны к изменам.

Какие женщины нравятся Весам

Весы выбирают себе не просто родственную душу, а свою вторую половинку. В их понимании идеальная женщина должна быть отличной хозяйкой, заботливой женой, успешной карьеристкой и прекрасной любовницей. Мужчины-Весы ценят в женщине ее ум, элегантность, умение держаться в обществе, скромность и красоту.

Если вы желаете привлечь внимание такого мужчины -

забудьте о вульгарности. Весы терпеть не могут этого, ведь они всем сердцем тянутся к совершенству, гармонии и красоте, причем как внутренней, так и внешней.

Какие женщины нравятся Скорпионам

Скорпионы славятся своим непростым и даже деспотичным характером. Это очень горячие и амбициозные мужчины, которых привлекают обаятельные, сексуальные и таинственные женщины. Скорпионы просто обожают дам с легким налетом тайны, с которыми можно поиграть в тонкие и запутанные игры.

По многим причинам мужчины-Скорпионы пользуются огромной популярностью у женщин, но в спутницы выбирают лишь одну - самую яркую, роскошную, умную и загадочную.

Какие женщины нравятся Стрельцам

Стрельцы - первооткрыватели, неугомонные искатели приключений. Они ненавидят рутину и все, что с ней связанно. Неутомимые и общительные,

они всегда готовы к переменам и новым победам. Именно поэтому ищут себе в жены не просто симпатичную женщину с похожим темпераментом, но и родственную душу.

Для мужчины-Стрельца любовь всей жизни - это в первую очередь друг, готовый подставить свое плечо в трудную минуту.

Какие женщины нравятся Козерогам

Козерогов вряд ли можно назвать пылкими любовниками. Представители этого знака отличаются рационализмом, сдержанностью, даже некой холодностью. По этой причине женщине Козерога следует быть независимой и самодостаточной.

Представителям этого знака очень симпатичны утонченные и ухоженные натуры, выделяющиеся не броской красотой, а уравновешенностью и успехами в жизни.

Вульгарная или легкомысленная женщина вряд ли привлечет их внимание. А вот изысканные манеры и тонкий вкус обязательно будут оценены по достоинству.

Какие женщины нравятся Водолеям

Веселые и общительные Водолеи как огня боятся серьезных отношений. Если вы имеете виды на такого мужчину, то не стоит посягать на его свободу и привязывать его к себе, обрывая связь с внешним миром. Так сложилось, что от природы представители этого знака обладают необычной, но очень притягательной красотой.

Поэтому и выбор в первую очередь падает на обворожительную и красивую женщину, правда, в выборе спутницы мужчины-Водолеи могут быть очень непредсказуемыми.

Любовь Водолея получит та, которая сможет его удивить, произвести неизгладимое впечатление, оставить отпечаток в памяти. Специалисты dailyhoro.ru спешат помочь: покорить Водолея, по их мнению, можно непредсказуемостью, природным очарованием и необычным мышлением.

Какие женщины нравятся Рыбам

Романтичные Рыбы находятся в поисках сильной и независимой женщины, которая будет лидировать в отношениях. Таким мужчинам вполне комфортно плыть по течению и жить под чутким присмотром любящей жены. Однако стоит помнить, что мужчины-Рыбы очень чувствительны: их может ранить любое неуместное слово, критика или упрек.

Они ждут от своей избранницы милосердия, понимания, доброты и искренности. Им нужна уверенная и добрая женщина, которая окружит своего возлюбленного заботой и вниманием.