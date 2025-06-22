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Британская рок-группа Skunk Anansie наполнила энергией нового альбома концертный зал Palladium

Месяц назад, 23 мая, британская рок-группа Skunk Anansie выпустила свой новый альбом The Painful Truth. С материалом новой записи, а также уже хорошо знакомыми композициями группа познакомила и рижских слушателей музыки, дав энергически заряженное выступление в концертном зале Palladium.

Портал музыкальных новостей Loudersound.com отметил альбом как наиболее музыкально амбициозную работу группы за последние десятилетия, подчеркивая смешение эклектических стилей и способность группы сохранять жизненность и придерживаться огласки социально и философски актуальных тем в своем творчестве.

Выступление группы в концертном зале Palladium Rīga разогрела группа в жанре гаражного рока Nova Koma из Риги, которая существует с 2015 года. До сих пор она выпустила три студийных альбома, самый новый из них - Es neesmu dusmīgs - вышел в 2021 году

Продюсером альбома Skunk Anansie The Painful Truth является Дэвид Ситек (David Sitek), один из основателей некогда мегапопулярной инди-группы TV On The Radio, в которой он играл на гитаре, клавишных и перкуссии, а также исполнял роль продюсера.

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