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Пн, 23.06.2025
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Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
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Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: уют важнее скорости, а искренность - прибыли

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото

Предстоящая неделя ориентирована на внутреннюю гармонию, эмоциональные связи, разумную заботу и наведение порядка. По мнению астрологов, это время, когда важно мягко упорядочить хаос - как во внешнем, так и в личном пространстве, - сохранив при этом живой интерес к переменам.

Неделя открывается под влиянием Солнца в Раке, усиливая потребность в безопасности, защите, эмоциональной устойчивости и глубокой связи с близкими. Многое из происходящего воспринимается на интуитивном уровне - логика уступает место настроению, воспоминаниям и сердечным ориентирам.

Меркурий, также идущий по Раку, акцентирует важность душевных разговоров, но может затруднить деловое мышление и рациональность. Это отличное время для общения с семьей, обсуждения прошлых ситуаций, работы с эмоциональной памятью, но не лучшее - для резких поворотов в бизнесе.

Венера в Близнецах делает взаимодействие более легким, флирт - доступнее, а желания - изменчивее. Потребность в легкости и новизне в любви и эстетике будет сопровождаться тягой к смене обстановки и информации. Искусство, слова и юмор приобретают особую привлекательность.

Марс остается в Деве, предлагая практичность и трудолюбие, но также подталкивая к перфекционизму и мелочным придиркам. Это продуктивный транзит для работы над деталями, системой, здоровьем и улучшением рутинных процессов.

Наконец, Юпитер в Раке продолжает формировать аспект с Нептуном, обостряя эмоциональные иллюзии и давая мощные волны вдохновения, веры или... растерянности. Главное - не принимать желания за действительность и не пренебрегать фактами ради красивой мечты.

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Овен, Телец, Близнецы
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