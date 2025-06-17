Видео и фото Как помочь мужчинам умирать здоровыми? Дискуссия TVNET GRUPA на фестивале LAMPA

В целом ситуация драматична: хотя в среднем мужчина в Латвии живет на пять лет дольше по сравнению с ситуацией в 1991 году из-за роста продолжительности жизни, мужчины живут на 9-11 лет меньше, чем женщины.

Основными причинами преждевременной смертности являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины смерти, такие как самоубийства и несчастные случаи, которых среди мужчин значительно больше, чем среди женщин.

В этом году TVNET GRUPA в рамках фестиваля общения LAMPA предлагает дискуссию, цель которой - привлечь внимание общественности к проблемам физического и психического здоровья латвийских мужчин, проанализировать основные причины преждевременной смертности и выяснить, почему мужчины вовремя не обращаются за медицинской помощью. Также будут рассмотрены возможные меры профилактики и совместная роль государственных учреждений, СМИ и общества в улучшении ситуации.

Эта дискуссия будет не просто о здоровье - она будет о выживании. О том, каковы в современном обществе ожидания от роли мужчины. Позволено ли мужчинам в Латвии быть слабыми, измученными, тревожными? Дают ли им пространство для исцеления? Вообще, хотим ли мы как общество видеть этот невидимый кризис?

К дискуссии предложено присоединиться: бывшему президенту Латвии, врачу-травматологу Валдису Затлерсу

кардиологу и аритмологу Каспару Купицсу

художнику Кристиану Бректе

главврачу Клиники психосоматической медицины и психотерапии RSU Эрнесту Пулиньшу-Цинису. Модератором дискуссии выступила журналист TVNET Иева Альберте. Дата и время: 21 июня 12:30-13:30, сцена UZZIBSNĪ.