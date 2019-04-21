Первые данные подсчета голосов: уверенно побеждает Зеленский
Центральная избирательная комиссия Украины начала публиковать данные подсчета голосов избирателей во втором туре выборов президента. По результатам обработки 1,08% протоколов Владимир Зеленский набирает 70,36%, Петр Порошенко — 27,29%.
Согласно данным национального экзит-полла Украины, комика Владимира Зеленского поддержали ровно 73% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 25,5% участников голосования.
По данным экзит-поллов, Зеленский обошел Порошенко во всех регионах Украины.
Согласно его результатам, поддержка Зеленского в западных областях достигла 56,4 процента, в центральных - 72,3 процента, в южных - 86 процентов, восточных - 88 процентов.
Что касается Порошенко, на западе его поддержало 43,6 процента избирателей, в центре - 27,7 процента, в южных - 14 процентов, восточных областях - 12 процентов.
Галерея: Украина выбирает президента
Центральная избирательная комиссия должна определить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация президента должна состояться до 3 июня.