Вс, 21.04.2019
Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться. Петр Порошенко

Первые данные подсчета голосов: уверенно побеждает Зеленский
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Владимир Зеленский

ФОТО: AP/Scanpix

Центральная избирательная комиссия Украины начала публиковать данные подсчета голосов избирателей во втором туре выборов президента. По результатам обработки 1,08% протоколов Владимир Зеленский набирает 70,36%, Петр Порошенко — 27,29%.

Согласно данным национального экзит-полла Украины, комика Владимира Зеленского поддержали ровно 73% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 25,5% участников голосования.

По данным экзит-поллов, Зеленский обошел Порошенко во всех регионах Украины. 

Согласно его результатам, поддержка Зеленского в западных областях достигла 56,4 процента, в центральных - 72,3 процента, в южных - 86 процентов, восточных - 88 процентов.

Что касается Порошенко, на западе его поддержало 43,6 процента избирателей, в центре - 27,7 процента, в южных - 14 процентов, восточных областях - 12 процентов.

Галерея: Украина выбирает президента

Центральная избирательная комиссия должна определить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация президента должна состояться до 3 июня.

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