Рижская дума не закроет Деглавский мост. План объездов на Госполиции

Начальник Госполиции Инт Кюзис уже поручил Рижскому региональному управлению вместе с департаментом сообщения Рижской думы разработать план организации движения после закрытия Деглавского моста.

Представитель думского департамента сообщения Уна Ахуна-Озола сказала агентству LETA, что несмотря на распоряжение министра внутренних дел, самоуправление само не закроет мост для движения.

"Мы придерживаемся заключения экспертов о том, что использовать мост для движения безопасно, так как все расчеты произведены с учетом максимальной возможной нагрузки и других критических показателей", - пояснила она.

По ее словам, в случае закрытия Деглавского моста жители микрорайонов Пурвциемс и Плявниеки смогут передвигаться по улице Бривибас, пересекая Воздушный и Земитанский мосты, а также по улице Виеталвас или переезду возле кладбища Матиса, а по магистральным кольцам на улице Славу можно будет выехать на улицу Краста.

Департамент пока не принял решение об установке каких-то дорожных знаков и других средств организации дорожного движения.

"Это решение будет принято совместно с Rīgas Satiksme", - добавила Ахуна-Озола.

Кюзис через своего пресс-секретаря Сигиту Пилдаву сообщил агентству LETA, что последняя информация о техническом состоянии Деглавского моста вызывает серьезные опасения за безопасность его эксплуатации.

"У нас нет права рисковать, поэтому я считаю, что мост надо закрыть для движения до получения заключения экспертизы о его полной безопасности", - подчеркнул он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для движения с четверга, 25 апреля.

Видео: Пресс-конференция Сандиса Гиргенса

Закрытие Деглавского моста - вопрос не удобства сообщения, а общественной безопасности, заявил он.

"В распоряжении министерства имеется заключение Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) о том, что мост достаточно опасен. Прочность опор моста и бетонных элементов не изучена, поэтому в данном случае речь идет не об удобстве движения - мы не хотим рисковать безопасностью до тех пор, пока не проведено обследование моста", - сказал Немиро.

Директор департамента контроля ГБКС Марис Демме подчеркнул, что из-за таких повреждений путепровод можно считать находящимся в предаварийном состоянии, поэтому необходимо провести его подробное обследование.

Он подчеркнул, что расчеты влияния повреждений на мост не проведены. Бюро просило Рижскую думу предоставить расчеты до 18 апреля, но этого не было сделано.

"В основе технического обследования - визуальная оценка. Повреждения велики, бетон на опорах раскрошился, арматура проржавела. Если существуют риски для безопасности, движение должно быть закрыто немедленно", - подчеркнул Демме.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс подчеркнул, что в случае, если Рижская дума не закроет мост для движения до четверга, 25 апреля, Государственная полиция перекроет его и организует движение по другим улицам.

"Такое поручение я уже подписал, и для Государственной полиции оно обязательно. Обязанность министра внутренних дел - обеспечивать общественный порядок и гарантировать безопасность, поэтому, видя, что ГБКС уже остановил строительные работы, мост будет закрыт, потому что безопасность людей превыше всего", - сказал глава МВД.

Министр сообщил, что департамент сообщения Рижской думы должен предоставить заключение экспертов о том, что мост безопасен.