Хаос после закрытия Деглавского моста: МВД и дума перекладывают ответственность друг на друга

Министр во вторник заявил журналистам, что, если мост не закроет департамент сообщения Рижской думы, в четверг, согласно его распоряжению, это сделает Госполиция.

Если мост придется закрывать Госполиции, транспортные потоки будут перенаправлены, чтобы не возник хаос,

однако заниматься вопросами сообщения в Риге обязаны и.о. директора департамента сообщения Эмилс Якринс и его подчиненные, заявил министр.

В то же время, на вопрос, будет ли закрыт мост, заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник ответил, что еще раз выслушает специалистов и примет решение.

Со своей стороны временный председатель правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис заявил журналистам, что один из маршрутов общественного транспорта, курсирующего по Деглавскому мосту, на время можно было бы закрыть, а остальные перенаправить.

На данный момент там курсируют семь маршрутов общественного транспорта - один из троллейбусных маршрутов могли бы закрыть, а остальные перенаправить, отметил он.

Саулитис высказался, что такие решения, как закрытие моста, необходимо принимать медленно и взвешенно, а не так хаотично.

И.о. директора Департамента сообщения Эмилс Якринс со своей стороны заявил, что позиция министра Гиргенса о закрытии моста - политическое решение.

"Пока непонятно, как Госполиция собирается все организовать", - отметил он, подчеркнув, что ответственность за такие решения должно нести не только самоуправление.

Якрин отметил, что сейчас актуальный вопрос заключается в том, что будут делать те рижане, которые используют общественный транспорт - ведь не будут задействованы как минимум пять остановок и для многих дорога растянется от десятков минут вплоть до часа и более.

Ситуацию усугубляет и то, что введены ограничения на мосту Браса, а на улице Краста ведутся ремонтные работы.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть Деглавский мост для движения с четверга, 25 апреля.

Видео: Пресс-конференция Гиргенса по ситуации на мосту

Ранее ГБКС констатировало повреждения несущих конструкций моста. Ремонтные работы на нем приостановлены. Экспертиза моста продлится до конца мая.

Повреждения опор моста были констатированы после того, как были демонтированы находящиеся под мостом склады. С 10 апреля по мосту запрещено движение транспортных средств массой свыше 30 тонн.