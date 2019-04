Ей 81 год, и у нее деменция. Бабушка Юля - восходящая звезда Instagram

Не нужно стыдиться своего творчества, вы его создатель и вы должны гордиться как им, так и собой не смотря на критику и непонимание со стороны. Все мы люди и у всех есть свое мнение и понимание, что такое искусство. В конце концов, занимаясь регулярно творчеством вы способны возвести его в форму искусства. Прислушивайтесь только к своему внутреннему я. Если у вас есть потребность, нарисовать, сделать, украсить или создать что-то не имея нужных навыков и знаний, пробуйте, дерзайте несмотря ни на что! Не ограничивайте себя! Делайте себя счастливее и расслабляйтесь благодаря творчеству. Вы создатель своего искусства с тем умением и багажом знаний который у вас есть здесь и сейчас! Берите вожжи творчества в свои руки и помните, возраст для него не помеха. Это всего лишь цифры. You should not be ashamed of your creativity, you are its creator and you should be proud of it and yourself, despite criticism and incomprehension from outside. We are all human and we all have our own opinion and understanding of what art is. After all, being engaged regularly in creativity you are able to build it into an art form. Listen only to your inner self. If you have a need, to draw, to do, to decorate or to create something without the necessary skills and knowledge, try, dare against all the odds! Do not limit yourself! Make yourself happier and relax by the help of creativity. You are the creator of your art with the skill and knowledge that you have here and now! Take the reins of creativity in your hands and remember, age is not a hindrance it’s only numbers. #embroidery #embroideryart #art #modernart #modernartist #вышивка #искусство #girlfrom1938

