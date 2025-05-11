В воскресенье, 11 мая, с 12 до 17 часов в Риге, в Hanzas Perons, проходит фестиваль Дня матери, сообщает организация Mammamuntetiem.lv.
Вход на мероприятие бесплатный.
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На нем выступят певица Анце Краузе, группа Melo - M, украинская певица Виктория Притуляк, солист группы Sudden Lights Андрей Рейнис Зитманис и другие. Ведущие - актер Лаурис Субатниекс и Инга Акментиня-Смилдзиня.
Видео: в Hanzas Perons проходит фестиваль Дня матери
Во ходе мероприятия можно принять участие в косметических процедурах, мастер-классах, дегустации вин и других мероприятиях.
В Риге, Сигулде и Тукумсе с мая по сентябрь пройдет несколько семейных мероприятий, организованных родительской организацией Mammamuntetiem.lv.
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