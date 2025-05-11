Вход на мероприятие бесплатный.

Видео: Дискуссия "Что мамы о себе не рассказывают"

На нем выступят певица Анце Краузе, группа Melo - M, украинская певица Виктория Притуляк, солист группы Sudden Lights Андрей Рейнис Зитманис и другие. Ведущие - актер Лаурис Субатниекс и Инга Акментиня-Смилдзиня.

Видео: в Hanzas Perons проходит фестиваль Дня матери

Во ходе мероприятия можно принять участие в косметических процедурах, мастер-классах, дегустации вин и других мероприятиях.

В Риге, Сигулде и Тукумсе с мая по сентябрь пройдет несколько семейных мероприятий, организованных родительской организацией Mammamuntetiem.lv.