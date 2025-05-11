Врач о проблемах мужского здоровья в Латвии

По мнению врача бесплодие может быть связано с условиями жизни современного общества.

"Это как бы плата за нашу цивилизацию, за наш современный образ жизни. Слишком много химии вокруг: в продуктах, воде, стройматериалах. А женщины еще и косметикой пользуются. Химические вещества негативно влияют на гормональную систему женщины во время беременности, и в результате мальчики рождаются уже в каком-то смысле с дефектом половой системы. Плюс потом добавляются дополнительные факторы - малоподвижный образ жизни, лишний вес, вредные привычки…", - рассказал андролог.

Врач считает, что в мире остро не хватает андрологов, несмотря на высокий уровень мужского бесплодия. Он отмечает, что в некоторых странах Европы такие специалисты вообще отсутствуют, и предупреждает: если ситуация не изменится, в будущем зачатие детей может полностью перейти на искусственные методы.

Правда, в Латвии ситуация не столь критична: в стране работают андрологи, а специализация введена в университете им. Страдиня. Кроме того, государство оплачивает искусственное оплодотворение и гормональное лечение при бесплодии.