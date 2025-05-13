Здоровое меню за пару недель: как оценить пищевые привычки, не подсчитывая калории?

"Питание и психология идут рука об руку, потому что еда - это не только еда, но и наслаждение, ритуал, способ общения и многое другое. Психология питания изучает, как эмоциональные, социальные и поведенческие факторы влияют на отношение человека к еде. Хотя когнитивно-поведенческая терапия обычно используется для лечения таких нарушений питания, как эмоциональное питание, стрессовое питание, компульсивное переедание, анорексия, булимия и других, дневник питания является отличным способом, как попытаться в течение нескольких недель получить более объективное представление о своих пищевых привычках. Кроме того, в отличие от традиционного подсчета калорий, этот метод открывает более широкую картину о пищевых привычек и, следовательно, помогает найти идеи для их улучшения", – говорит специалист по питанию доктор Лайла Силиня.