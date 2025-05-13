Здоровое меню за пару недель: как оценить пищевые привычки, не подсчитывая калории?

Кажется, что едите совсем мало, но вес как не снижался, так и не снижается? Постоянно хочется чего-нибудь вкусненького, даже если сегодня уже съедена целая гора вкусностей? Наши отношения с едой - это гораздо больше, чем просто чувства голода и сытости - они определяются рядом психологических факторов, и чтобы улучшить повседневные привычки, сначала необходимо их понять.
Привлеченный аптечной сетью Apotheka сертифицированный специалист по питанию Центра здоровья Vivendi, специалист по методу когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого поведения (КПT ППР), доктор Лайла Силиня делится методом психологии питания, с помощью которого можно начать оценивать свои пищевые привычки, чтобы достичь поставленных целей - будь то коррекция веса, улучшение здоровья или спортивные достижения.
"Питание и психология идут рука об руку, потому что еда - это не только еда, но и наслаждение, ритуал, способ общения и многое другое. Психология питания изучает, как эмоциональные, социальные и поведенческие факторы влияют на отношение человека к еде. Хотя когнитивно-поведенческая терапия обычно используется для лечения таких нарушений питания, как эмоциональное питание, стрессовое питание, компульсивное переедание, анорексия, булимия и других, дневник питания является отличным способом, как попытаться в течение нескольких недель получить более объективное представление о своих пищевых привычках. Кроме того, в отличие от традиционного подсчета калорий, этот метод открывает более широкую картину о пищевых привычек и, следовательно, помогает найти идеи для их улучшения", – говорит специалист по питанию доктор Лайла Силиня.
"Мы все прекрасно знаем, что вредные привычки не идут на пользу нашего здоровья, однако почти каждый иногда наступает на эти "грабли". Нездоровое питание является одним из самых распространенных камней преткновения для жителей Латвии (20%), за ним следуют курение (26%) и недостаточный сон (27%). Иногда, особенно во время праздников, мы склонны не соблюдать принцип сбалансированного питания - слишком много блюд, пирогов и салатов и недостаточно свежих фруктов, овощей и потребления воды.
Если имело место такое отклонение, коррекция должна быть постепенной, учитывая образ жизни, который вы желаете поддерживать в долгосрочной перспективе, и настоятельно рекомендуется осуществлять коррекцию умеренно и не попадать в ловушку каких-либо быстрых диет", дополняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане, ссылаясь на данные исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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