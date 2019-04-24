Шотландия объявила о проведении нового референдума о независимости

Правительство Шотландии вскоре подаст законопроект о проведении нового референдума о независимости до 2021 года, сообщила в среду первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"Мы вскоре подадим законопроект, чтобы установить правила референдума", - рассказала законодателям в Эдинбурге Стерджен. Она выразила надежду, что о законах удастся договориться до конца этого года, сообщает AFP.
На референдуме в сентябре 2014 года 55% шотландцев проголосовали за сохранение единства с Великобританией. В свою очередь в 2016 году на референдуме по Brexit 62% шотландцев проголосовали за сохранение членства в ЕС, тогда как в целом 52% британцев проголосовали за выход.
Стерджен, которая руководит Национальной партией Шотландии, утверждает, что Brexit полностью изменил ситуацию, так как Шотландия не может быть исключена из Евросоюза вопреки своей воле.
Для проведения нового референдума о независимости необходимо согласие правительства Великобритании, но оно уже указало, что сейчас неподходящее время для таких голосований.