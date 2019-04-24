Шотландия объявила о проведении нового референдума о независимости

"Мы вскоре подадим законопроект, чтобы установить правила референдума", - рассказала законодателям в Эдинбурге Стерджен. Она выразила надежду, что о законах удастся договориться до конца этого года, сообщает AFP.

На референдуме в сентябре 2014 года 55% шотландцев проголосовали за сохранение единства с Великобританией. В свою очередь в 2016 году на референдуме по Brexit 62% шотландцев проголосовали за сохранение членства в ЕС, тогда как в целом 52% британцев проголосовали за выход.

Стерджен, которая руководит Национальной партией Шотландии, утверждает, что Brexit полностью изменил ситуацию, так как Шотландия не может быть исключена из Евросоюза вопреки своей воле.