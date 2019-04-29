Про Деглавский мост, наркотики и деньги. Разговор с министром внутренних дел
Сандис Гиргенс – министр внутренних дел в правительстве Кришьяниса Кариньша. На выборах в 13-й Сейм он стартовал от списка партии KPV LV, но не был избран. Гиргенс – министр без предыдущего политического опыта. Перед тем как стартовать на выборах в Сейм, работал присяжным адвокатом. Мы расспросили министра о событиях, связанных с Деглавским мостом, о декриминализации употребления наркотиков, о финансировании сферы внутренних дел и других темах.
Как Вы оцениваете то, что вчера ни Департамент сообщения Рижской думы (РД), ни полиция не смогли назвать маршруты, по которым автоводители смогут объехать закрытый Деглавский мост?
Планирование сообщения – ответственность Департамента сообщения РД. Я лично своевременно предупреждал и господина Баранника (второй вице-мэр Риги) об аварийном состоянии Деглавского моста. Я призывал и Департамент сообщения РД перепланировать эти маршруты. И, по-моему, у них было достаточно времени, чтобы выполнить функции, наложенные на Департамент сообщения РД. Повторю:
Государственная полиция (ГП) не должна заниматься организацией сообщения. Не ГП организует маршруты движения общественного транспорта. Это функция Департамента сообщения РД.
Напомню о нормативных актах. Согласно подпунтку 34 правил КМ от 19 января 2016 года № 42 "Порядок запрета или ограничения движения", сотрудник полиции принимает решение о запрете движения в особо неотложных случаях без согласования с управляющим дорогами. Т.е., функцией ГП является только ограничение движения, а не дальнейшая координация или перепланировка маршрута общественного транспорта.
Начальник ГП Интс Кюзис сказал, что полиция со своей стороны, поможет с регулировкой движения…
Так и происходит.
И что в этих целях будут задействованы сотрудники полиции для работы в сверхурочные часы.
Сотрудники полиции добросовестно выполняют свои функции. В пять часов движение было перекрыто. Как видим, движение заблокировано не только возле Деглавского моста, например, сегодня, двигаясь по улице Бривибас на перекрестке, где Elkors, также находится полицейский мотоэкипаж. Ближайшие районы и различные маршруты уже обеспечены ресурсами сотрудников ГП. Сотрудники полиции, добросовестны выполняя ежедневную работу, также помогают организовывать движение и пытаются контролировать, чтобы не образовывались хаотичные заторы.
Это экстра-ситуация – решать вопросы организации движения, когда Департамент сообщения РД фактически не выполняет свои функции. И в отдельных случаях, мы, возможно, не концентрируем силы там, где они были бы более необходимы.
Т. е. у медали есть и вторая сторона. Государство, фактически по вине Департамента сообщения РД, несет определенные убытки.
О финансовой стороне вопроса. Известно ли, во сколько полиции может обойтись регулирование движение на время, пока мост закрыт?
Когда вся эта эпопея с безответственными действиями Департамента сообщения РД завершится, скорее всего, ГП проведет подсчет, во сколько обошлись эти наши функции.
Две недели назад государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Бекманис сообщил, что в ближайшее время в Сейме может начаться дискуссия о декриминализации употребления наркотиков. В рабочей группе Министерства юстиции (Минюст) ведется работа. Позавчера Министерство юстиции решило не направлять соответствующие предложения в Сейм, ссылаясь на политическое решение. Что Вы думаете о декриминализации?
По-моему, острый, трезвый разум является ценностью человека. Моим фактическим действием было остановить декриминализацию употребления наркотических веществ, так как общество к этому не готово. И большинство общества, согласно опросам, также против декриминализации употребления.
Согласно каким опросам?
Я могу ссылаться лишь на то, что я видел в публичной среде. СМИ тоже публиковали отношение общества к декриминализации употребления наркотических веществ. Большинство против.
Но самое важное: я остановил эту инициативу. Мы общались с Министерством юстиции и отметили, что ГП тоже не согласна с декриминализацией употребления наркотических веществ.
Важное обстоятельство, почему я не согласен с подобной инициативой, то, что в школах молодежь тоже иногда употребляют и даже причастна к торговле легких наркотиков, таких как марихуана, и это уже довольно большая проблема.
К тому же государственная политика Латвии не была такой, как, например, в Амстердаме, в Голландии, где это дело соответствующим образом регулируется: кто выращивает, кто торгует, лицензии, налоги и т.д. У нас такой системы нет, мы с этим не согласны. Поэтому, если государство не согласно с легальным оборотом легких наркотических веществ, нет и основания для декриминализации употребления наркотиков. Самое важное, что сейчас за употребление изначально предусмотрена административная ответственность. Только тогда, если вы в течение года, когда были предупреждены об уголовной ответственности за употребление наркотиков, повторно употребляете, вас могут призвать к уголовной ответственности.
Один из аргументов в пользу декриминализации: если бы употребление наркотиков было декриминализовано, наркоманы были бы более мотивированы лечиться. Что вы думаете относительно данного утверждения?
По-моему, те, кто сейчас пытаются защищать подобную идею, что уголовная ответственность не нужна, во-первых, спекулируют, так как изначально никому не применяют уголовное наказание, так как есть административная ответственность.
Откуда вообще появилась идея о декриминализации?
Она появилась в рабочей группе Министерства юстиции. Главной идеей было разгрузить работу ГП, чтобы не возбуждалось больше уголовных процессов, но опять же. Мы отметили одно важное обстоятельство.
То, что употребление наркотических веществ будет декриминализовано, никак не уменьшит работу ГП. Также, если лицо было бы поймано за употребление наркотических веществ, было бы начато административное делопроизводство, что по сути не меняет количество процессуальных действий.
Мы бы даже сказали, что их могло бы стать больше. Если лицо будет знать, что его невозможно призвать к уголовной ответственности (когда есть только административная ответственность, денежный штраф), то почему бы не употреблять второй, третий, четвертый и пятый раз? Мы также знаем, что многие лица вообще не способны заплатить административный штраф, и я даже допускаю, что количество этих административных действий увеличилось бы, и это просило бы много ресурсов со стороны ГП.
До конца этого месяца Вы обещали подать в правительство план упорядочения инфраструктуры внутренних дел. Что именно входит в данный план?
МИД подготовило и сейчас согласовывает информативный доклад о необходимых финансовых средствах для улучшения принадлежащего МИДу недвижимого имущества, которое включает в основном улучшение инфраструктуры участков ГП, приведение в порядок помещений депо Государственной пожарно-спасательной службы и имущества Государственной пограничной охраны.
Кабинету министров будет передан доклад для утверждения, тем самым правительству необходимо было бы взять на себя долгосрочные обязательства. Сумма, которую необходимо было бы вложить с 2020 по 2045 год, составляет 148 миллионов 850 тысяч евро.
Сейчас ведется работа над государственным бюджетом 2020 года. Мы запланировали, что в 2020 году на улучшение инфраструктуры в стране можно было бы найти финансирование только в размере 500 тысяч евро, в 2021 году 1 миллион 520 тысяч евро, и тогда, начиная с 2022 года, принципиальны были бы инвестиции в размере 6-7 миллионов евро для приведения в порядок данного недвижимого имущества. К тому же Государственное агентство обеспечения сейчас имеет право отчуждать неликвидное имущество, которое находится в имуществе МИДа. Это включено в закон о государственном бюджете в 2019 году.
Где можно было бы взять эти деньги?
Во-первых, это задача всего правительства, пересматривать нецелесообразные траты. Я уже давно говорил, что у нас много ненужных объектов инфраструктуры, которые финансируются. Различные природные тропы (я абстрактно говорю), которые имеют довольно существенное фискальное влияние на бюджет, и мы не можем найти деньги ни преподавателям, ни врачам, ни инфраструктуре.
Во-вторых, нужно работать, чтобы привести в порядок налоговую сферу. Чтобы государственный бюджет получал больше налогов, чтобы люди и предприниматели могли заплатить налоги.
Следующий способ, как мы еще могли бы искать средства, тот же конфискационный фонд. Один из моих планов - произвести изменения в программе Министерства юстиции «Фонд средств, полученных преступным путем», отменив установленный в нормативном регулировании максимальный порог, т. е., 2 миллиона евро, предусмотрев, что половина [всех конфискованных средств] зачисляются в эту программу Министерства юстиции.
Правоохранительные учреждения, обосновав необходимость, смогут претендовать на средства, зачисленные в фонд.
Могут ли сотрудники внутренних дел надеяться на увеличение зарплат в 2020 году?
Первая из позиций, за которую мы бы хотели побороться, это увеличение месячной заработной платы кадетам колледжа. В плане было бы увеличение финансирования с 455 евро до 588 евро.
В принципе есть около 346 кадетов. В 2020 году это могло бы потребовать дополнительных 839 705 евро, но это очень необходимо, чтобы кадеты вообще приходили и начинали обучение в Государственном полицейском колледже.
Вторая позиция предусмотрена для увеличения зарплат сотрудников МИДа, зарплаты которых после уплаты налогов не превышают 832 евро. Всего это 4879 должностных лиц, и мы планировали, что дополнительно к бюджету были бы необходимы 14 миллионов 673 евро.
Третья категория, за которую мы обязательно будем бороться, это зарплаты следователей, которые, согласно закону, привязаны к месячной зарплате районного и городского прокурора. В 2020 году на основе закона планируется, что стране [для этой цели] в любом случае необходимо найти 7 миллионов 200 тысяч евро.
Вы один из 4 министров, кому все еще не выдан доступ к государственной тайне. Почему, по-вашему, Бюро по защите Конституции пока не выдало Вам доступ?
Тут нельзя рассматривать индивидуально, почему только мне не выдали. Во-первых, нужно понимать, что каждое учреждение безопасности, особенно БЗК, располагает такими возможностями и ресурсами, какие есть. И нескольким депутатам Сейма, особенно новым, не выдан допуск к государственной тайне, также многим ведущим должностным лицам многих министерств не выдан допуск.
Допускаю, что сейчас число заявок в БЗК на допуск или продление намного больше, чем [БЗК] может обработать с имеющимися ресурсами.