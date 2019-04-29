Про Деглавский мост, наркотики и деньги. Разговор с министром внутренних дел

Согласно каким опросам?

Я могу ссылаться лишь на то, что я видел в публичной среде. СМИ тоже публиковали отношение общества к декриминализации употребления наркотических веществ. Большинство против.

Но самое важное: я остановил эту инициативу. Мы общались с Министерством юстиции и отметили, что ГП тоже не согласна с декриминализацией употребления наркотических веществ.

Важное обстоятельство, почему я не согласен с подобной инициативой, то, что в школах молодежь тоже иногда употребляют и даже причастна к торговле легких наркотиков, таких как марихуана, и это уже довольно большая проблема.

К тому же государственная политика Латвии не была такой, как, например, в Амстердаме, в Голландии, где это дело соответствующим образом регулируется: кто выращивает, кто торгует, лицензии, налоги и т.д. У нас такой системы нет, мы с этим не согласны. Поэтому, если государство не согласно с легальным оборотом легких наркотических веществ, нет и основания для декриминализации употребления наркотиков. Самое важное, что сейчас за употребление изначально предусмотрена административная ответственность. Только тогда, если вы в течение года, когда были предупреждены об уголовной ответственности за употребление наркотиков, повторно употребляете, вас могут призвать к уголовной ответственности.

Один из аргументов в пользу декриминализации: если бы употребление наркотиков было декриминализовано, наркоманы были бы более мотивированы лечиться. Что вы думаете относительно данного утверждения?

По-моему, те, кто сейчас пытаются защищать подобную идею, что уголовная ответственность не нужна, во-первых, спекулируют, так как изначально никому не применяют уголовное наказание, так как есть административная ответственность.

Откуда вообще появилась идея о декриминализации?

Она появилась в рабочей группе Министерства юстиции. Главной идеей было разгрузить работу ГП, чтобы не возбуждалось больше уголовных процессов, но опять же. Мы отметили одно важное обстоятельство.

То, что употребление наркотических веществ будет декриминализовано, никак не уменьшит работу ГП. Также, если лицо было бы поймано за употребление наркотических веществ, было бы начато административное делопроизводство, что по сути не меняет количество процессуальных действий.

Мы бы даже сказали, что их могло бы стать больше. Если лицо будет знать, что его невозможно призвать к уголовной ответственности (когда есть только административная ответственность, денежный штраф), то почему бы не употреблять второй, третий, четвертый и пятый раз? Мы также знаем, что многие лица вообще не способны заплатить административный штраф, и я даже допускаю, что количество этих административных действий увеличилось бы, и это просило бы много ресурсов со стороны ГП.

До конца этого месяца Вы обещали подать в правительство план упорядочения инфраструктуры внутренних дел. Что именно входит в данный план?