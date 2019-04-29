Пн, 29.04.2019
Украина полностью состоялась как демократия. Никакого промосковского президента там не будет, потому что не позволит общество. Если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра. Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят. Константин фон Эггерт, московский обозреватель

Семья убитого Бункуса просит министра оценить соответствие Кюзиса занимаемой должности

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кристап Бункус

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Семья убитого 30 мая прошлого года администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса обратилась к министру внутренних дел Сандрису Гиргенсу с просьбой рассмотреть, не вводил ли начальник Госполиции Интс Кюзис общественность в заблуждение, информируя о ходе расследования дела об убийстве. 

Семья Бункуса просит также оценить соответствие Кюзиса занимаемой должности.

Брат убитого администратора Кристап Бункус в своем заявлении для СМИ пишет, что несколько месяцев назад Кюзис заявил в СМИ о том, что дело продвигается, и вскоре начнется уголовное преследование.

Галерея: Пресс-конференция брата убитого администратора Бункуса

Однако после этих заявлений не последовало никакой информации, которая свидетельствовала бы, что дело движется.

В заявлении Бункусов говорится также, что каждый раз, когда семья обращалась в Госполицию за информацией о расследовании, она получала отказ на основании "тайны следствия".

Мартиньш Бункус был убит 30 мая прошлого года утром, когда проезжал на автомашине мимо Лесного кладбища.

4 декабря прошлого года Кюзис заявил, что расследование дела Бункуса движется к завершению, так как получено достаточно фактов и доказательств, чтобы сказать, кто и как совершил данное преступление.

Галерея: Дом, в котором проживал Бункус

Читать также

Актуально

НАВЕРХ