Семья убитого Бункуса просит министра оценить соответствие Кюзиса занимаемой должности

Семья Бункуса просит также оценить соответствие Кюзиса занимаемой должности.

Брат убитого администратора Кристап Бункус в своем заявлении для СМИ пишет, что несколько месяцев назад Кюзис заявил в СМИ о том, что дело продвигается, и вскоре начнется уголовное преследование.

Галерея: Пресс-конференция брата убитого администратора Бункуса

Однако после этих заявлений не последовало никакой информации, которая свидетельствовала бы, что дело движется.

В заявлении Бункусов говорится также, что каждый раз, когда семья обращалась в Госполицию за информацией о расследовании, она получала отказ на основании "тайны следствия".

Мартиньш Бункус был убит 30 мая прошлого года утром, когда проезжал на автомашине мимо Лесного кладбища.

4 декабря прошлого года Кюзис заявил, что расследование дела Бункуса движется к завершению, так как получено достаточно фактов и доказательств, чтобы сказать, кто и как совершил данное преступление.