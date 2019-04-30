Индийская армия сообщила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиционная группа индийской армии сообщила, что нашла в Гималаях следы йети — снежного человека, существование которого подвергается сомнению.
Как заявлено в сообщении, 9 апреля индийские альпинисты нашли отпечатки стопы размером 32x15 дюймов.
На фото вместе с сообщением изображен отпечаток огромной стопы на снегу.
For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019
Пользователи социальных сетей отнеслись к этой "находке" с недоверием, так как этого мало для доказательств.
Пользователь, по имени Кушаль Праджапати, обратил внимание на то, что пока ещё не было никаких убедительных исследований, которые подтвердили бы существование йети.
"Организации подобно вашей должны быть более ответственными и осторожными, прежде чем заявлять об обнаружении каких-либо следов "йети". На эту тему было проведено множество исследований, и ни одно не представило убедительных доказательств их существования", — написал Праджапати.