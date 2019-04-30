Вт, 30.04.2019
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Индийская армия сообщила об обнаружении следов снежного человека
Пользователи соцсетей отнеслись к "находке" с недоверием

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ФОТО: twitter

Экспедиционная группа индийской армии сообщила, что нашла в Гималаях следы йети — снежного человека, существование которого подвергается сомнению.

Как заявлено в сообщении, 9 апреля индийские альпинисты нашли отпечатки стопы размером 32x15 дюймов.

На фото вместе с сообщением изображен отпечаток огромной стопы на снегу.

Пользователи социальных сетей отнеслись к этой "находке" с недоверием, так как этого мало для доказательств.

Пользователь, по имени Кушаль Праджапати, обратил внимание на то, что пока ещё не было никаких убедительных исследований, которые подтвердили бы существование йети.

"Организации подобно вашей должны быть более ответственными и осторожными, прежде чем заявлять об обнаружении каких-либо следов "йети". На эту тему было проведено множество исследований, и ни одно не представило убедительных доказательств их существования", — написал Праджапати.

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