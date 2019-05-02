В Эстонии мужчина открыл огонь по полиции, а потом выстрелил в себя

В четверг, 2 мая, около 5 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в частном доме в Тартумаа пьяный 59-летний мужчина угрожает выстрелить в себя из огнестрельного оружия.

Майор полиции Эстонии Каупо Мартихин сказал, что на связанные с оружием случаи, где есть повышенная опасность для жизни и здоровья человека, реагируют сотрудники группы быстрого реагирования.

"Целью прибывших на место полицейских было помешать мужчине причинить себе вред, но события приобрели неожиданный поворот", - рассказал майор полиции.

Полицейские, прикрываясь щитом, зашли в коридор и скрывавшийся на втором этаже мужчина сделал несколько выстрелов в их сторону. К счастью, он не попал.

Стражи правопорядка для отражения атаки сделали два выстрела, которые также ни в кого не попали.

"Мужчина закрылся в комнате и раздался следующий выстрел. Полицейские обнаружили в комнате раненого мужчину, который выстрелил в себя. Его доставили в больницу, он в тяжелом состоянии", - сообщил майор.