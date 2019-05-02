Чт, 2.05.2019
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В Эстонии мужчина открыл огонь по полиции, а потом выстрелил в себя

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Эстонии угрожавший застрелить себя пьяный мужчина открыл огонь по полиции, а после этого выстрелил в себя. Полицейские не пострадали, а стрелявший находится в тяжелом состоянии, сообщает Rus.Postimees.

В четверг, 2 мая, около 5 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в частном доме в Тартумаа пьяный 59-летний мужчина угрожает выстрелить в себя из огнестрельного оружия.

Майор полиции Эстонии Каупо Мартихин сказал, что на связанные с оружием случаи, где есть повышенная опасность для жизни и здоровья человека, реагируют сотрудники группы быстрого реагирования.

"Целью прибывших на место полицейских было помешать мужчине причинить себе вред, но события приобрели неожиданный поворот", - рассказал майор полиции.

Полицейские, прикрываясь щитом, зашли в коридор и скрывавшийся на втором этаже мужчина сделал несколько выстрелов в их сторону. К счастью, он не попал.

Стражи правопорядка для отражения атаки сделали два выстрела, которые также ни в кого не попали.

"Мужчина закрылся в комнате и раздался следующий выстрел. Полицейские обнаружили в комнате раненого мужчину, который выстрелил в себя. Его доставили в больницу, он в тяжелом состоянии", - сообщил майор.

Полиция выяснила, что разрешения на оружие у него не было, происхождение оружия неизвестно. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

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