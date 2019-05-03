Видео: в Румынии торнадо подняло в воздух автобус с пассажирами

Опасность торнадо очень хорошо поняли возвращавшиеся из монастыря паломники: в какой-то момент смерч очень близко приблизился к дороге, поднял их автобус в воздух и скинул его в поле.

В результате пострадали 12 пассажиров из 39. В больницах остаются пять человек.

Пострадавшие рассказали, что раньше видели такое только по телевизору. Когда торнадо подняло автобус в воздух, у пассажиров возникло ощущение полета на самолете. Раздались крики, было очень страшно. Наружу людям пришлось выбираться через разбитое лобовое стекло.

Согласно информации метеорологов, скорость ветра составляла 90 км/ч, однако, судя по многочисленным видео очевидцев, она была значительно выше.