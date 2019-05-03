Пт, 3.05.2019
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Видео: в Румынии торнадо подняло в воздух автобус с пассажирами

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ФОТО: скриншот

30 апреля у населенного пункта Дражна, который расположен в области Кэлэраши на юге Румынии, образовался огромный торнадо. Свидетелями редкого для этих мест явления стали многие люди, ехавшие в машинах, пишет Postimees.

Опасность торнадо очень хорошо поняли возвращавшиеся из монастыря паломники: в какой-то момент смерч очень близко приблизился к дороге, поднял их автобус в воздух и скинул его в поле. 

В результате пострадали 12 пассажиров из 39. В больницах остаются пять человек.

Пострадавшие рассказали, что раньше видели такое только по телевизору. Когда торнадо подняло автобус в воздух, у пассажиров возникло ощущение полета на самолете. Раздались крики, было очень страшно. Наружу людям пришлось выбираться через разбитое лобовое стекло.

Согласно информации метеорологов, скорость ветра составляла 90 км/ч, однако, судя по многочисленным видео очевидцев, она была значительно выше.

Sociālajos tīklos ar tornado dalījušies citi autovadītāji:

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