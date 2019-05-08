Везете или вывозите больше 10 тысяч евро? Декларируйте деньги на границе

Поправки предусматривают, что физическое лицо, ввозящее в Латвию или вывозящее из нее наличные в размере 10 тысяч евро или больше, по требованию сотрудника компетентного органа должно заполнить декларацию и своей подписью подтвердить верность предоставленных сведений.

В декларации нужно указывать сведения о владельце денег и их получателе, сумму, происхождение и цель использования, информацию о виде транспорта и маршруте.

Если предоставленные в декларации сведения будут неполными или не соответствующими действительности, может быть применен штраф в размере 25% от декларируемой суммы.

Как пояснила представитель Минфина Лига Клявиня, поправки связаны с рекомендациями Moneyval и нацелены на более активную борьбу с финансовыми преступлениями.

Недоумение в связи с поправками выразил депутат Александр Кирштейнс (ВЛ-ТБ/ДННЛ), который напомнил о принципе свободного движения капитала в ЕС.

На это директор управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов Каспар Подиньш ответил, что подобные нормы декларирования наличных существуют в Германии, Франции, Люксембурге, Италии, Литве, Бельгии, Австрии, Хорватии и других странах.

За последние месяцы было задержано два человека, пытавшихся ввезти в Латвию по 300 тысяч евро денег неясного происхождения.

Депутат "Согласия" Вячеслав Домбровский заявил, что поправки предоставляют компетентным органам слишком большие права в отношении людей, пересекающих границу.