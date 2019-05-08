Первое интервью Меган после родов: У малыша Сассекского замечательный характер!

Естественно, репортеры не могли не воспользоваться случаем и не задать новоиспеченным родителям несколько вопросов. Получилось такое мини-интервью.

- Меган, каково это быть мамой "малыша Сассекского" - так мы его называем?

Меган: "Это волшебно и удивительно!. Теперь у меня два лучших парня на свете. Я очень счастлива!"

- Расскажите немного, какой он. Хорошо ли спит? Хороший ребенок?

Меган: "Да, у него замечательный характер, и он очень спокойный".

На что 34-летний принц Гарри хитро добавил: "Не знаю, откуда в нем это".

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

- А малыш похож на кого-то из вас?

Гарри: "Он меняется каждый день. Думаю, мы будем дискутировать на эту тему весь следующий месяц..."

- Как вы чувствуете себя в роли родителей?

Гарри: "Поскольку мы родители всего два дня, чувствуем, как это прекрасно. Сколько радости это нам приносит! С нетерпением ждем, когда он начнет расти".

В заключение Меган поблагодарила всех за добрые пожелания, отметив, что они очень многое значат для нее.

После короткого интервью и фотосессии Гарри и Меган попрощались с журналистами и отправились готовиться к встрече с Елизаветой II и ее супругом - принцем Филиппом. Для британской королевы первенец герцогов Сассекских стал восьмым правнуком.

В свою очередь, находящийся с визитом в Германии принц Чарльз, у которого это четвертый внук, выразил свою радость по поводу прибавления в семье и отметил, что с огромным нетерпением ждет момента, когда сможет увидеть малыша.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

6 мая, в 5:26 утра по британскому времени у герцога и герцогини Сассекских родился сын, о чем сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Как выяснилось, роды длились долгие восемь часов, и в результате на свет появился мальчик весом 3,2 кг.

Произошло это счастливое событие в частной больнице Портленд в Лондоне, куда будущие родители отправились в ночь с 4 на 5 мая.

Ребенок герцогов Сассекских, которому еще не дали имя, стал 7-м претендентом на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также своего отца - принца Гарри.