Наконец! Принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына!

6 мая, в 5:26 утра по британскому времени у герцога и герцогини Сассекских родился сын, о чем сообщил Букингемский дворец. Это первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Информация о радостном событии появилась и в Instagram-аккаунте королевской пары.

Как выяснилось, роды длились долгие восемь часов, и в результате на свет появился мальчик весом 3,2 кг.

Произошло это счастливое событие в частной больнице Портленд в Лондоне, куда будущие родители отправились в ночь с 4 на 5 мая.

И вот сегодня настал момент, которого с нетерпением ждали многочисленные поклонники королевской пары - герцог и герцогиня Сассекские в присутствии журналистов в Виндзорском дворце представили миру своего наследника.

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

"Это волшебно и удивительно. У меня теперь два лучших парня на свете. Я очень счастлива!", - сказала Мегана на камеру.

Ребенок герцогов Сассекских, которому еще не дали имя, стал 7-м претендентом на британский престол. Он займет место в очереди на трон сразу за своим отцом - принцем Гарри, отодвинув на одну позицию герцого Йоркского Эндрю, который окажется восьмым. Однако сыну Гарри и Меган не будет присвоен титул "принц",

если только королева Елизавета II не изменит закон, по которому такой титул могут получить лишь ее родные дети и внуки. Или же ее не сменит принц Чарльз.

Если этого не произойдет, как в случае с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон, старший сын герцогов Сассекских станет графом Дамбартоном, дочерей будут величать леди, а младших сыновей - лордами. До своих будущих свадеб все дети принца Гарри и Меган Маркл будут носить общую фамилию наследников Елизаветы II и принца Филиппа - Маунтбеттен-Виндзор.