Лидеры стран Евросоюза призывают сохранить единство вопреки разногласиям

В преддверии выборов в Европарламент они подчеркнули, что ЕС в последние месяцы столкнулся с более серьезными проблемами, чем прежде, включая дискуссии об уровне интеграции сообщества или выход Великобритании.

"Мнения правительств стран-участниц, лидеров и граждан по этим вопросам различаются. Однако мы все согласны с тем, что европейская интеграция и единство необходимы, и мы хотим, чтобы Европа по-прежнему оставалась союзом", - говорится в обращении.

В нем указано также, что только сильный ЕС сможет противостоять глобальным вызовам нашего времени.

"Последствия изменения климата, терроризма, экономической глобализации и миграции не ограничиваются национальными границами. Эти проблемы мы можем успешно преодолеть и продолжить идти по пути социальной и экономической сплоченности, и развития только благодаря совместной работе на институциональном уровне как равноправные партнеры", - подчеркивают лидеры стран ЕС.

Президенты считают, что в Европе может существовать широкий спектр мнений и мыслей, но невозможно возвращение к Европе, где государства становятся соперниками, а не равноправными партнерами.

Они также призвали в конце мая проголосовать на выборах в Европарламент.