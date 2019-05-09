Лидеры стран Евросоюза призывают сохранить единство вопреки разногласиям

Президенты 21 страны Европейского союза (ЕС) в четверг призвали к единству в ЕС, несмотря на возникающие разногласия.
В преддверии выборов в Европарламент они подчеркнули, что ЕС в последние месяцы столкнулся с более серьезными проблемами, чем прежде, включая дискуссии об уровне интеграции сообщества или выход Великобритании.
"Мнения правительств стран-участниц, лидеров и граждан по этим вопросам различаются. Однако мы все согласны с тем, что европейская интеграция и единство необходимы, и мы хотим, чтобы Европа по-прежнему оставалась союзом", - говорится в обращении.
В нем указано также, что только сильный ЕС сможет противостоять глобальным вызовам нашего времени.
"Последствия изменения климата, терроризма, экономической глобализации и миграции не ограничиваются национальными границами. Эти проблемы мы можем успешно преодолеть и продолжить идти по пути социальной и экономической сплоченности, и развития только благодаря совместной работе на институциональном уровне как равноправные партнеры", - подчеркивают лидеры стран ЕС.
Президенты считают, что в Европе может существовать широкий спектр мнений и мыслей, но невозможно возвращение к Европе, где государства становятся соперниками, а не равноправными партнерами.
Они также призвали в конце мая проголосовать на выборах в Европарламент.
Ожидается, что после этих выборов в Европарламенте усилят свои позиции крайне правые.