Действия врачей в последние дни пожилой женщины вызвали вопросы

Крестной Сармите было 89 лет, она жила одна в квартире многоквартирного дома и со всеми бытовыми заботами всегда справлялась самостоятельно.

Однако однажды Сармите нашла свою пожилую крестную лежащей на полу совершенно раздетой. Судя по всему, вечером женщина собиралась лечь спать и упала, не сумев подняться.

Дочь Сармите немедленно вызвала скорую медицинскую помощь и вышла на улицу, чтобы встретить медиков.

"Скорая приехала достаточно поздно. Дочери даже пришлось звонить повторно, так как она боялась, что могла неправильно назвать адрес", - рассказывает Сармите.

Еще большее недоумение вызвал вопрос от прибывших медиков: "А кто нам поможет ее вынести?"

Им пришлось самим искать помощь в подъезде - никто из знакомых рядом не жил, и лишь соседка с дочерью смогли помочь донести больную вниз. Скорая приехала только через 20 минут, хотя по правилам должна была за 12, но, как объяснили в службе, в час пик свободных машин поблизости не было.