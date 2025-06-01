Действия врачей в последние дни пожилой женщины вызвали вопросы

История, рассказанная зрительницей передачи 4. studija Латвийского телевидения, раскрыла обстоятельства последних дней жизни ее пожилой крестной, действия врачей при которых вызвали множество непростых вопросов, сообщает программа.
Крестной Сармите было 89 лет, она жила одна в квартире многоквартирного дома и со всеми бытовыми заботами всегда справлялась самостоятельно.
Однако однажды Сармите нашла свою пожилую крестную лежащей на полу совершенно раздетой. Судя по всему, вечером женщина собиралась лечь спать и упала, не сумев подняться.
Дочь Сармите немедленно вызвала скорую медицинскую помощь и вышла на улицу, чтобы встретить медиков.
"Скорая приехала достаточно поздно. Дочери даже пришлось звонить повторно, так как она боялась, что могла неправильно назвать адрес", - рассказывает Сармите.
Еще большее недоумение вызвал вопрос от прибывших медиков: "А кто нам поможет ее вынести?"
Им пришлось самим искать помощь в подъезде - никто из знакомых рядом не жил, и лишь соседка с дочерью смогли помочь донести больную вниз. Скорая приехала только через 20 минут, хотя по правилам должна была за 12, но, как объяснили в службе, в час пик свободных машин поблизости не было.
Когда крестную увезли в больницу, родственникам сказали не звонить раньше чем через 6 часов. Позже Сармите не смогла получить информацию о состоянии больной - по закону, подробности можно сообщать только близким родственникам, и только после проверки данных. Все это время, три дня, никаких новостей о здоровье крестной не было. Ее не переводили в отделение, ссылаясь на отсутствие мест, и родственников к ней не допускали.
Когда спустя три дня женщину все-таки перевели, она лежала без одежды и в тяжелом состоянии. Медсестра принесла лекарства в порошке, но больная не могла их принять - она была полностью беспомощна. Питание давали формально, не учитывая состояние пациентки. Отношение персонала казалось безразличным.
Через четыре дня крестная умерла, диагноз родственникам так и не объяснили. Сармите уверена, что система не работает: родственники не знают, что происходит с их близкими, каждый сотрудник говорит разное, и никто не несет ответственности. Она надеется, что эта история заставит пересмотреть подход к уходу за пациентами и коммуникации с семьями.
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