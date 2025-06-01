Армия России нанесла удар по учебному центру украинских сил. Несколько убитых

В настоящее время сообщалось о 12 погибших и 60 раненых.

"Подчеркиваем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях", - говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ.

В командовании сухопутных войск создана комиссия для установления всех обстоятельств и причин инцидента, а также назначено внутреннее расследование.

"Если будет установлено, что смерть и ранения военнослужащих были вызваны действиями или бездействием должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Принимаются также дополнительные меры безопасности для защиты жизни и здоровья военнослужащих с учетом ударов российских ракет и ВВС по районам в тылу фронта.

Сухопутные войска отметили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, и выразили соболезнования их семьям и друзьям.