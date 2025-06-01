ФОТО Веломарафон в Риге прошел без серьезных происшествий

Как предусмотрено программой мероприятия, церемония награждения победителей во всех дисциплинах уже состоялась, однако в полиции отметили, что участники некоторых дистанций продолжают финишировать, поэтому движение транспорта на всех перекрытых участках еще не восстановлено.

Галерея: Рижский веломарафон

Сегодня в столице прошел Рижский веломарафон Toyota, где велосипедисты могли состязаться в пяти различных дистанциях. Старт и финиш соревнований находились на набережной 11 Ноября, а маршруты проходили по улицам и мостам Риги.

Среди участников 32-километрового народного заезда был замечен и президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает агентство LETA.

В рамках Рижского веломарафона прошли соревнования по семейной дистанции Maxima, народному заезду, женской спортивной гонке, критериуму и детскому заезду.