Пять лет обещаний оказалось мало: почему Рига так и не изменилась?

Смотреть на Ригу исключительно через призму ее административных границ - значит, упускать из виду слишком многое. На словах это, кажется, понимают даже политики: в 2021 году была создана ассоциация девяти самоуправлений - столицы и прилегающих территорий - под названием "Рижская метрополия". Однако уже в феврале текущего года именно это объединение остановило законопроект, который должен был положить начало практическому и финансовому взаимодействию в развитии единого столичного региона. Причина паузы - бюджетные сложности, отмечает программа LTV De Facto.
Так и осталась, по сути, лишь словами одна из ключевых тем, озвученных политиками на прошлых выборах: тесное сотрудничество муниципалитетов, совместное планирование общественного транспорта и инфраструктуры, которое к тому же должно было бы разгрузить движение в центре Риги и сделать городскую среду привлекательнее.
"Вот мы стоим на улице Бривибас - она могла бы стать одной из самых прекрасных торговых улиц, одной из тех улиц, по которым приятно идти. Но, увы, сейчас это просто серая скоростная трасса, от которой хочется поскорее сбежать. Здесь нет зелени, здесь не растут деревья, а машины проносятся на огромной скорости", - говорит представитель общества "Город для людей" Гунита Питеране в интервью LTV.
После того как однажды летом на экспериментальной основе под пешеходов временно отдали улицу Тербатас, нынешний созыв городской думы не решился на большее, ограничившись лишь анализом эксперимента и обещаниями единого подхода к созданию пешеходных улиц. В августе 2020 года, незадолго до выборов в Рижскую думу, кандидат от партии "Прогрессивные" Мартиньш Коссович в ходе дебатов LTV "Выбери будущее", отвечая на вопрос о создании пешеходной улицы, заявил: "Должна ли это быть Тербатас - подумаем, возможно, не стоит ограничиваться лишь одной улицей (...), мы примем решение в пользу таких инициатив".
В последние годы в Риге все активнее заявляют о себе общественные организации, стремящиеся улучшить качество и безопасность городской среды. Среди их задач - замедление автомобильного трафика возле школ, создание безопасных велодорожек, а также укрепление идентичности отдельных городских районов. Правда, насколько к ним прислушиваются в Рижской думе, зависит от ситуации.
Председатель правления Альянса рижских районов Марис Янсонс говорит: "Риге необходимо понять, что приятная для жизни среда - это не только комфорт внутри квартир, но и то, что находится за дверью дома. Именно за это люди готовы платить деньги. В Риге обеспечить это можно дешевле, чем за ее пределами, благодаря высокой концентрации жителей. Для этого нужна определенная политическая воля, поскольку некоторые вещи людям могут казаться неочевидными. Например, многие жители уверены: чтобы избавиться от пробок, надо просто построить больше улиц и сделать их шире. Хотя мировой опыт неоднократно доказал, что буквально через год новые улицы вновь заполнятся машинами".
Численность жителей Риги продолжает сокращаться. За последние десять лет город потерял 26 тысяч человек (с 631 754 человек в 2015 году до 605 273 по состоянию на 1 января 2025 года, согласно данным Центрального статистического управления).
Как показывают исследования, проведенные Латвийским университетом, за последние десять лет город чаще всего покидали семьи с маленькими детьми. Единственная группа, в которой зафиксирован положительный миграционный баланс - это молодежь в возрасте от 15 до 34 лет, которая чаще приезжает в столицу, чем уезжает.
Доцент Латвийского университета и заведующий отделением географии Марис Берзиньш объясняет эту тенденцию следующим образом: "Это явление называется "миграция образа жизни". Миграция населения в целом очень сильно зависит от возраста. В разные периоды жизни у нас совершенно разные требования к окружающей среде и жилью. Эти требования напрямую зависят от нашей семейной ситуации, а также от финансовых возможностей".
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Качество городской среды и привлекательность вокруг - важнейшие факторы при выборе места жительства. Однако есть и еще один фактор, не менее важный - доступность, или мобильность. "Возьмем, к примеру, Даугавгриву и Болдераю. Давно ведутся разговоры о железнодорожном сообщении как части общественного транспорта. Если бы это было сделано, эти районы стали бы гораздо привлекательнее: вместо часа пути до центра Риги можно было бы добраться за двадцать минут. Тем более рядом море, природные территории - идеальный образ жизни. Но пока приходится признать: сегодня эти места изолированы", - говорит Марис Берзиньш.
Быстрая и удобная железнодорожная связь с центром Риги, а также качественное сообщение между столицей и пригородами были одними из центральных обещаний политиков еще пять лет назад.
Тогда о железнодорожном транспорте как основе всей транспортной системы говорила кандидат в депутаты Рижской думы от Новой консервативной партии (ныне "Новое Единство") Линда Озола: "Государство приведет в порядок станции, мы, в свою очередь, обустроим подъездные пути, чтобы они были красивыми и безопасными". Эдвард Смилтенс, кандидат от списка Национального объединения и Латвийского объединения регионов 2020 года, обещал: "Мы берем пример со Стокгольма, где существует единая транспортная организация, решающая проблемы комплексно. Нужно ввести единый билет, обеспечить транспортные ветки в пригороды - так, чтобы система была удобной, понятной и безопасной". И нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") тоже тогда говорил: "Нам важно, чтобы вся столичная агломерация была связана единой транспортной сетью - это дало бы нам конкурентные преимущества перед Вильнюсом и Таллинном".
Рижская дума обещала удобное транспортное сообщение между Ригой и пригородами, что позволило бы освободить центр столицы от личных автомобилей. Прошло уже пять лет, однако обещание выполнено лишь частично - мобильные пункты только сейчас начинают строить, а единого билета по-прежнему нет.
Зарубежные исследования говорят о том, что управление инфраструктурой - транспортом, образованием, жилищной политикой - должно формироваться в рамках функциональных агломераций, без искусственных муниципальных разграничений, подчеркивает географ.
Внедрить единый билет для поездов и рижского общественного транспорта обещают уже в этом месяце, то есть в июне. К следующему лету возле 15 железнодорожных станций на территории Риги должны появиться мобильные пункты, однако вопрос их удобства по-прежнему остается открытым. И хотя о единой транспортной системе для Риги и пригородов говорили, просчитывали и планировали ее уже немало, она по-прежнему не реализована.
"У этих мобильных пунктов очень широкая целевая аудитория пользователей. Мы до сих пор не можем прийти к единому пониманию: да, это расположено на моей земле, в моем муниципалитете, но пользоваться будут и жители других районов. Пожалуй, мы, муниципалитеты, еще не готовы мыслить шире, видеть общую картину, делиться своими преимуществами с соседями и получать пользу взамен. Наверное, здесь есть и общая проблема - вроде бы и существует общая цель, общая картина, но способности договориться, поделиться, найти компромисс пока не хватает", - отмечает руководитель отдела пространственного планирования Рижского региона Рудолфс Цимдиньш.
За двадцать лет от идеи удалось прийти лишь к концепциям, документам, диалогам, но, по сути, не к действиям. Первые реальные результаты появились в виде планирования и постепенного создания единой сети велодорожек. Тем не менее 75 процентов жителей рижской агломерации по-прежнему пользуются личным автомобилем.
"Никто не едет просто на станцию - люди едут дальше, на работу, в школы, по другим делам. А как ты доберешься до станции? Какие у нас там перехватывающие парковки? Простите, но разговоры о билетах, о парковках для автомобилей - это что, лекарство от рака? Почему это настолько сложно? Общий транспорт, зарядки для электромобилей - это то, что современный человек требует от транспортного узла. И как только эта домашняя работа будет сделана, рост использования общественного транспорта практически гарантирован. А пока этого нет, люди голосуют, держась за собственный руль", - подчеркивает градостроитель Виестурс Целминьш.
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