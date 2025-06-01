Пять лет обещаний оказалось мало: почему Рига так и не изменилась?

Доцент Латвийского университета и заведующий отделением географии Марис Берзиньш объясняет эту тенденцию следующим образом: "Это явление называется "миграция образа жизни". Миграция населения в целом очень сильно зависит от возраста. В разные периоды жизни у нас совершенно разные требования к окружающей среде и жилью. Эти требования напрямую зависят от нашей семейной ситуации, а также от финансовых возможностей".

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Качество городской среды и привлекательность вокруг - важнейшие факторы при выборе места жительства. Однако есть и еще один фактор, не менее важный - доступность, или мобильность. "Возьмем, к примеру, Даугавгриву и Болдераю. Давно ведутся разговоры о железнодорожном сообщении как части общественного транспорта. Если бы это было сделано, эти районы стали бы гораздо привлекательнее: вместо часа пути до центра Риги можно было бы добраться за двадцать минут. Тем более рядом море, природные территории - идеальный образ жизни. Но пока приходится признать: сегодня эти места изолированы", - говорит Марис Берзиньш.

Быстрая и удобная железнодорожная связь с центром Риги, а также качественное сообщение между столицей и пригородами были одними из центральных обещаний политиков еще пять лет назад.