Главное за 1 июня Украина наносит удары вглубь России, кремлевская пропаганда в Telegram и группа "Каста" в Риге

Перед неделей муниципальных выборов большинство новостей пришли из-за рубежа: под Брянском обрушившийся мост пустил под откос пассажирский поезд, унеся как минимум семь жизней; украинская разведка совершила серию диверсий на территории России - повреждены более 40 российских бомбардировщиков; а в оккупированном Мелитополе подорван военный поезд с горючим. В Риге российская группа "Каста" выступила на сцене клуба SPELET, журналисты выяснили, как кремлевский "Правфонд" спонсирует сеть Telegram-каналов для пропаганды о Балтии, и без происшествий прошел ежегодный Рижский веломарафон. Об этих и других новостях воскресенья, 1 июня, читайте в итогах от RUS TVNET!
Новости Латвии:
История, рассказанная зрительницей передачи 4. studija Латвийского телевидения, раскрыла обстоятельства последних дней жизни ее пожилой крестной, действия врачей при которых вызвали множество непростых вопросов, сообщает программа.
31 мая в стенах некогда легендарного клуба La Rocca, а ныне концертного зала SPELET в очередной раз выступила запрещенная в России группа из Ростова-на-Дону "Каста".
В субботу, 31 мая, на Большой эстраде Межапарка уже в четвертый раз прозвучал "Большой концерт", собрав латвийских музыкальных звезд и, самое главное, общий хор зрителей! Смотрите фото.
Перед муниципальными выборами в Риге искусственно навязывается ложная дилемма - выбирать, мол, приходится исключительно между действующим мэром столицы Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство") и Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте"). Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер списка партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс.
Российский "Правфонд" выделил 109 тысяч евро сети Telegram-аккаунтов для распространения "объективной информации" - пропаганды - о странах Балтии.
За рубежом:
Под Брянском в России обрушился мост, на котором находились автомобили, и с него сошел пассажирский поезд Москва - Климово. По предварительным данным, погибли семь человек и 66 получили ранения, сообщают Deutsche Welle и "Медуза".
В ночь на 31 мая в Украине в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области был взорван поезд армии оккупантов, сообщает Главное разведывательное управление Минобороны Украины.
31 мая в Таллинне прошел парад Tallinn Pride 2025 и объединяющая сообщество встреча. Приняло участие много представителей ЛГБТК+ сообщества и их сторонников, сообщает портал Rus.Postimees.
На этой неделе в Европе прошли масштабные мероприятия в рамках Конференции консервативного политического действия (CPAC), с крупными съездами в Польше и Венгрии.
В ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ) нанесены удары по "более 40" российским бомбардировщикам на аэродромах глубоко на территории страны-агрессора, рассказал 1 июня газете The Kyiv Independent источник в службе.
Интересное чтиво:
31 мая в клубе SPELET выступила ростовская четверка "Каста". Артисты исполнили не только треки из нового альбома "Новинки зарубежного рэпа", но и свои главные хиты. На концерт собрались сотни поклонников. В какой-то момент около входа даже образовалась очередь. Смотрите фотоотчет TVNET+!
В тот момент я была в отпуске в Риме, кода мне позвонил друг, который присматривает за моим корги. Даже не дождавшись моего "алло", он сказал: "Представь, что в твоем почтовом ящике!!!" Я улыбнулась и уверенно ответила: "Знаю! Открытка из Сан-Франциско". (Потому что знала - моя любимая коллега, зная, насколько я люблю открытки, определенно прислала мне какую-то.) Однако в трубке продолжался настойчивый призыв угадать еще раз, потому что в углу моего почтового ящика ждало что-то другое... И тогда я остолбенела. "Нет, не может быть..." - "Может!" И со скоростью света мне в WhatsApp прилетело фото, заставившее мое сердце сделать сальто - это было письмо из Букингемского дворца! Письмо от... самого короля Великобритании Карла III. Нет, друзья, это не начало романтического романа - так и произошло. Со мной. Как? Расскажу!
"Приезд Аллы Борисовны и Максима - это всегда событие", - сказала в передаче "В чем фишка?" отельер и пресс-директор фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Юлия Жагунова.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в сети активно пишут о Вере Брежневой, Брэде Питте и Крис Дженнер.
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