Главное за 1 июня Украина наносит удары вглубь России, кремлевская пропаганда в Telegram и группа "Каста" в Риге

В тот момент я была в отпуске в Риме, кода мне позвонил друг, который присматривает за моим корги. Даже не дождавшись моего "алло", он сказал: "Представь, что в твоем почтовом ящике!!!" Я улыбнулась и уверенно ответила: "Знаю! Открытка из Сан-Франциско". (Потому что знала - моя любимая коллега, зная, насколько я люблю открытки, определенно прислала мне какую-то.) Однако в трубке продолжался настойчивый призыв угадать еще раз, потому что в углу моего почтового ящика ждало что-то другое... И тогда я остолбенела. "Нет, не может быть..." - "Может!" И со скоростью света мне в WhatsApp прилетело фото, заставившее мое сердце сделать сальто - это было письмо из Букингемского дворца! Письмо от... самого короля Великобритании Карла III. Нет, друзья, это не начало романтического романа - так и произошло. Со мной. Как? Расскажу!