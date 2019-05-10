У каждого восьмого 26-летнего человека еще не было секса

"Еще в 2016 году исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего, показало, что миллениалы менее сексуально активны, чем поколение X, то есть те, кто родился между 1960-ми и началом 1980-х годов", - пишет журналистка Юлия Хаазе.

Университетский колледж Лондона провел новое исследование, в котором приняли участие 16 тысяч человек, рожденных в 1989-1990-х годах. Результаты показали, что каждый 26-летний человек является девственником.

Исследователи опрашивали респондентов начиная с 14-летнего возраста, а сделанные выводы основываются на последнем опросе 2016 года. "При этом среди поколения Х, согласно исследованию, проведенному в 2016 году, лишь каждый 20-й указывал, что в этом возрасте еще был девственником".

Если в новом исследовании учесть и тех, кто в данном пункте опроса не предоставил никакой информации, то можно считать, что

секса не было и вовсе у каждого шестого 26-летнего миллениала, отмечает издание.

"Казалось бы - благодаря избытку приложений и сайтов для знакомств вести сексуальную жизнь будет гораздо проще, однако, судя по всему, все как раз наоборот. Возможно, и потому, что из-за большого количества людей и потенциальных сексуальных партнеров снова и снова возникает чувство, что где-то есть кто-то лучше", - пишет Die Welt.

"Миллениалы воспитывались в культуре гиперсексуальности, которая породила страх перед близостью", - поясняет снижение сексуальной активности психотерапевт Сузанна Абсе, участвовавшая в проведении исследования.

"Наше поколение имеет гораздо более легкий доступ к порнографии. Ее наличие и представление там мнимых идеальных фигур и секса приводит в уныние именно молодых людей, которые пока еще с неуверенностью относятся к своему телу", - говорится в статье.