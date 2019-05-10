Пт, 10.05.2019
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Водонаева оказалась под капельницей после трагедии в Шереметьево
"Путин не летает на SSJ100, и вы не летайте"

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Алёна Водонаева

ФОТО: vk.com/avodonaeva

Вскоре после трагедии в Шереметьево телеведущая Алена Водонаева написала на своей страничке в Instagram: "Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами. Тяжело далась эта ситуация... В полнейшем опустошении лежу под капельницей...".

По ее мнению, Sukhoi Superjet 100 "объективно слабая и плохая модель самолета".

Как призналась Водонаева:

"Я буду летать этим бортом, только если руководитель "Аэрофлота" будет летать на нем. Если Путин будет летать на нем. Но они не летают. И не будут. И вы не летайте".

Алена рассказала, как лежит под капельницей и изучает статистика поломок SSJ100 и все про другие авиакомпании:

"В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"? Кто летает их самолётами? И ещё вопрос - чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать".

Отметим, что не так давно, прошлой осенью, в эксклюзивном интервью изданию "7 Дней" Водонаева призналась, что страдает аэрофобией.

"Боюсь, но летаю. Хотя мне действительно очень страшно: меня бросает в холодный пот, ладони моментально становятся мокрыми.

В полете я не сплю, пытаюсь все контролировать. Смешно, да? Но мне ничего не помогает. Ни психологи, ни техника НЛП, ни снотворное", - рассказала тогда теледива.

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Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами. Тяжело далась эта ситуация. Коэффициент доверия к Аэрофлоту теперь «полетел» ещё и после того, как авиакомпания купила хвалебные комментарии ( это было отвратительно неуместно в данной ситуации. Танцы на костях. Зайдите, почитайте эти дифирамбы про лучшую авиакомпанию ) , чистила все неугодные вопросы и блокировала возмущающихся. Так они себя этим зарыли... Сухой Суперджет 100 объективно слабая и плохая модель самолета. И я буду летать этим бортом, только если руководитель Аэрофлота будет летать на нем. Если Путин будет летать на нем. Но они не летают. И не будут. И вы не летайте. Информация о Сухом и статистика поломок находиться в открытом доступе. Почитайте. В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам «Сибирь»? Кто летает их самолётами? И ещё вопрос - чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать. / Данное видео - полет в Сочи на весенние каникулы Бо месяц назад. Аэрофлотом. /

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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