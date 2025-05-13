Вратарь Григалс оказался внуком известного актера

Вратарь сборной Латвии по хоккею Густав Давис Григалс оказался внуком известного актера, сообщает журнал Kas Jauns.
Дед Григалса - актер Леонс Криванс. Хоккеист как-то признался, что в детстве путался, как на самом деле зовут его дедушку - Жанис из "Милой сердцу Моники" (Sirdsmīļā Monika) или Миериньш из "Пожара" (UgunsGrēks).
Как известно, актер скончался в 2020 году.
Во время игр хоккеиста поддерживает его мама, дочь Леона Криванса Вивита. На вопрос, был ли знаменитый актер хоккейным болельщиком, Вивита ответила трогательно:
"Нет, он был фанатом своего внука...".
Григалс, защищавший ворота сборной Латвии на чемпионате мира в воскресном матче против Канады, продолжит карьеру в лаппеенрантском клубе "СайПа", который является вице-чемпионом сильнейшей хоккейной лиги Финляндии.
Галерея: Чемпионат мира по хоккею 2025, матч Латвия - Канада
Читайте подробности в последнем номере журнала Kas Jauns.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!