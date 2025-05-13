Вратарь Григалс оказался внуком известного актера

Дед Григалса - актер Леонс Криванс. Хоккеист как-то признался, что в детстве путался, как на самом деле зовут его дедушку - Жанис из "Милой сердцу Моники" (Sirdsmīļā Monika) или Миериньш из "Пожара" (UgunsGrēks).

Как известно, актер скончался в 2020 году.

Леонс Криванс Фото: Evija Trifanova/LETA

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Во время игр хоккеиста поддерживает его мама, дочь Леона Криванса Вивита. На вопрос, был ли знаменитый актер хоккейным болельщиком, Вивита ответила трогательно:

"Нет, он был фанатом своего внука...".

Григалс, защищавший ворота сборной Латвии на чемпионате мира в воскресном матче против Канады, продолжит карьеру в лаппеенрантском клубе "СайПа", который является вице-чемпионом сильнейшей хоккейной лиги Финляндии.

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