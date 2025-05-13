"Евровидение-2025". Все, что нужно знать о конкурсе в этом году

О последствиях итальянской жалобы ничего не сообщалось.

Запрет флагов

Флаги стран-участниц — неотъемлемая часть "Евровидения". Но как участники, так и фанаты нередко хотят принести и другие флаги.

Больше всего споров — вокруг палестинского флага.

Когда в 2019 году конкурс проходил в Израиле, они были напрямую запрещены. Запрет нарушили исландские участники, бдсм-панк группа Hatari, за что исландскую телерадиовещательную компанию RÚV оштрафовали на 5 тыс.евро.

Нарушила запрет тогда и приглашенная звезда — Мадонна. Но ее штрафовать никто не стал.

В этом году артистам и всем представителям официальных делегаций запрещено использовать какие-либо флаги, кроме флагов страны, которую они представляют. По сути это означает, что нельзя будет выразить свою солидарность с Украиной (как, к примеру, сделала делегация Литвы в 2022 году).

Нельзя будет использовать и флаги прайда и аффилированных с ним движений (флаг трансгендеров, нон-бинарных людей, асексуалов и так далее).

Nemo пронесли флаг небинарных людей втайне от организаторов в 2024 году. Фото: Getty Images

Справедливости ради, прайд-флаги для артистов были запрещены и в 2024 году, так что победитель Nemo — небинарный артист — пронесли свой небинарный флаг как контрабанду.

Нидерландская вещательная компания AVROTROS заявила о намерении оспорить запрет EBU на прайд-флаги.

Израиль

Но больше всего противоречий и споров среди фанатов, конечно, вызывает участие в "Евровидении" Израиля.