Открытие "Евровидения": обед в коридоре и запрет на телефонные разговоры

По словам девушек, перед церемонией они ужинали в коридоре отеля, полностью одетые и накрашенные. После этого они отправились в мэрию, где встретились с представителями городских властей, а затем сели в ретро-трамвай, который в течение получаса возил всех участников конкурса по центру города, чтобы они могли поприветствовать поклонников.

Представителям СМИ запретили снимать эту поездку, все журналисты находились в зале, ожидая конкурсантов.

Tautumeitas говорят, что фанатов было очень много и они даже слышали в толпе своих соотечественников, выкрикивающих "Латвия!".

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение"

Лаура Лиците рассказала интересный факт: "Было запрещено брать с собой сумочки и любые личные вещи". Половина из них даже оставили свои телефоны в отеле. Но девушки не пожалели об этом, потому что это помогло им получить больше удовольствия от мероприятия.

Единственный минус - в ретро-трамвае было очень жарко.

На вопрос, готовы ли они к выступлению на "Евровидении", девушки признались, что номер можно еще шлифовать и шлифовать, но в целом они чувствуют себя готовыми представлять Латвию на конкурсе и могут выйти на сцену хоть прямо сейчас.

Напомним, что вечером во вторник состоится первый полуфинал конкурса.

Песня Bur man laimi в исполнении Tautumeitas прозвучит во втором полуфинале "Евровидения", в котором также примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал - 17 мая.

Конкурс песни "Евровидение" проходит в Базеле с 13 по 17 мая.