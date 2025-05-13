Дискуссия о прошлом и настоящем в Рижском русском театре

Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и на YouTube-канале Театра им. Чехова.

Уже более трех лет продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, и все это время в обществе не утихают споры о месте и значении культуры в военное время. В Латвии эти вопросы тоже бурно обсуждаются: как быть с русским культурным наследием в современных реалиях? Следует ли его игнорировать, отказываться от него или необходимо новое, сбалансированное понимание?

В обсуждении примут участие:

Агнесе Лаце, министр культуры;

Даце Дзеновска, антрополог;

Глеб Пантелеев, скульптор;

Илмарс Шлапинс, публицист и писатель.

Модератором выступит журналистка Анете Ашмане-Вилсоне.

Актуальные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии: этично ли сегодня ставить пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского? Какова роль искусства и культуры в то время, когда в обществе властвуют боль, гнев и неопределенность? Можно ли признать отказ от чего-то "своего" и близкого болезненным опытом?