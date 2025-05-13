Дискуссия о прошлом и настоящем в Рижском русском театре

16 мая в 19:00 в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоится публичная дискуссия "Полагаться на прошлое или нести ответственность за настоящее?" - беседа в рамках цикла "Без точки над i". Тематически это будет продолжение обсуждения вопросов, поднятых в спектакле "Вишневый сад" (реж. Виестурс Кайришс) - о культурном наследии, идентичности и выборе в современном обществе.
Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и на YouTube-канале Театра им. Чехова.
Уже более трех лет продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, и все это время в обществе не утихают споры о месте и значении культуры в военное время. В Латвии эти вопросы тоже бурно обсуждаются: как быть с русским культурным наследием в современных реалиях? Следует ли его игнорировать, отказываться от него или необходимо новое, сбалансированное понимание?
В обсуждении примут участие:
Агнесе Лаце, министр культуры;
Даце Дзеновска, антрополог;
Глеб Пантелеев, скульптор;
Илмарс Шлапинс, публицист и писатель.
Модератором выступит журналистка Анете Ашмане-Вилсоне.
Актуальные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе дискуссии: этично ли сегодня ставить пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского? Какова роль искусства и культуры в то время, когда в обществе властвуют боль, гнев и неопределенность? Можно ли признать отказ от чего-то "своего" и близкого болезненным опытом?
Эти темы перекликаются со спектаклем Виестура Кайриша "Вишневый сад", в котором раскрываются эмоции и противоречия, пронизывающие и латвийское общество. Спектакль задает важный вопрос: всегда ли отказ от известного и привычного возможен и желателен?
Способны ли мы понять эти чувства и пережить их вместе? Или обществу необходимы строгие границы между приемлемым и неприемлемым?
Дискуссия - один из многих шагов Рижского русского театра им. Михаила Чехова в рамках активной деятельности, направленной на сплочение латвийского общества и формирование открытого и многогранного диалога о месте культуры в современной реальности.
Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Цель сотрудничества - объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.
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