Жерар Депардье признан виновным в сексуальных домогательствах

Речь идет о домогательствах к двум женщинам на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни". Истицы - помощница режиссера и работница по декорациям - обвиняли 76-летнего актера в том, что он неоднократно допускал в их адрес непристойные жесты и комментарии, нарушая их личные границы. По словам одной из них, актер "трогал ее за бедра и ягодицы", другая заявила, что он "прижимался к ней" и отпускал "вульгарные фразы сексуального характера".

Согласно решению суда, Депардье также будет внесен в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Ему придется пройти лечение у психолога.

После оглашения приговора адвокат артиста заявил, что он будет обжалован. Депардье отвергает предъявленные ему обвинения.

Эпизод с "Зелеными ставнями" - лишь одна глава в длинном ряду обвинений против Депардье. С 2020 года более 20 женщин заявили о неподобающем поведении со стороны актера. Среди них - актриса Шарлотта Арнуль, обвинившая его в изнасиловании, якобы произошедшем в 2018 году. Это дело до сих пор находится в стадии расследования, и официальные обвинения по нему пока не предъявлены.

Депардье имеет гражданство России с 2013 года, но он осудил вторжение в Украину и с 2022 года не ездил в РФ, ходя гражданство сохраняет. Сейчас актер проживает в Бельгии.