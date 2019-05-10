Бесплатные концерты, семейные дни в зоопарке и творческие мастерские. Гид ко Дню матери

На Агенскалнском рынке в воскресенье, 12 мая, пройдет специальный концерт воспитанников Музыкальной школы Эмиля Дарзиня, а мастера из Центра деревянной архитектуры проведут мастер-классы для детей и пап. ZELT научит мам и дочерей, как делать природный скраб из облепихи. Вход бесплатный!

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Особые предложения

В воскресенье, 12 мая, Музей истории Риги и мореходства предлагает программу семейного дня "Праздник майского графа, рыцари и жизнь в средневековой Риге".

В 12:00 и 14:00 детей вместе с родителями приглашают на экскурсии, а с 10:00 до 16:00 будет возможность поработать в творческой мастерской "Слушаю, смотрю, рисую".

Экскурсии в 12:00 и 14:00 часов будет вести педагог музея, историк Видвуд Борманис, а после экскурсии во время образовательной лекции будет возможность осмотреть снаряжение средневековых рыцарей и даже попробовать им пользоваться.

Вход на мероприятия в День семьи – 2,50 евро; пенсионерам и студентам –1,50 евро; школьникам – 0,50 евро, детям дошкольного возраста – бесплатно, участвовать в мероприятиях можно без дополнительной платы.

Кинотеатр MULTIKINO призвал посетить кинотеатр 12 мая вместе с мамой! Отмечается, что, назвав пароль – VISFORŠĀKĀ МАММА - можно приобрети White Mokka или Dark Mokka 400 мл в кино кафе Cavablanca по специальной цене - 2,49 EUR!

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11 и 12 мая в Рижском зоопарке проходят традиционные "Семейные дни". Отметим, что в это время у многочисленных обитателей зоопарка появляется потомство.

С 12:00 до 16:00 Рижский зоопарк приглашает принять участие в семейных мероприятиях - решать задания, участвовать в играх, наблюдать за семейной суетой животных и хорошо провести время вместе. Стоимость билета с купоном 3 евро, иначе 3-7 евро.

Также с 10 по 12 мая на Кипсале в рамках выставки "Сад и стиль жизни" проходит Фестиваль гриля и пива. В программе демонстрации, конкурсы, дегустации и мастер-классы, в том числе и для детей. Стоимость от 2 до 5 евро.