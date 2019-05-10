Бесплатные концерты, семейные дни в зоопарке и творческие мастерские. Гид ко Дню матери

В воскресенье, 12 мая, в Латвии отмечается День матери. Русский TVNET предлагает обзор столичных культурных мероприятий, посвященных этому чудесному празднику. Обратите внимание, многие из них проходят уже в субботу, 11 мая!
Концерты в Риге 12 мая
12:00, Дворец культуры "Зиемельблазма", концерт – "Igo: Mātei". Концерт будет проходить в формате творческой встречи, где песни будут перемежаться со стихами, рассказами и воспоминаниями.
Вход бесплатный! Пригласительные билеты – в информационном центре ДК "Зиемельблазма". Один человек может получить не более четырех пригласительных.
12:00–13:30, Музей "Центр рижского югендстиля", детский утренник. Дети познакомятся с разными музыкальными инструментами и песнями о самых разных мамах - птичьих, мышиных и других. Также у всех посетителей будет возможность сделать снимок на память в фотосалоне музея.
Мероприятие по записи. Входная плата – 3 евро.
13:00, Большой зал Дворца культуры VEF, концерт – "Viss, kas (d)zied".
Участвуют: смешанные хоры Domino, Fēnikss, Jasmīnas koris, Konvents, Mārtiņkoris, Sonante, смешанный хор Эмиля Дарзиня, объединенный мужской хор и музыкальные исполнители. Бесплатные пригласительные можно получить в кассе Дворца культуры VEF.
15:00, Рижский культурный центр "Ильгюциемс", концерт "Bez mīlestības nedzīvojiet". Участвуют: Инета Рудзите и Эльза Мария Рудзите (вокал), Марите Карпа (аккордеон) и Лаура Зимка (скрипка).
16:00, Культурный центр "Малая гильдия", концерт "Kā debesis…". Участвует детско-юношеский ансамбль Kolibri, Инита Малнача (виолончель) и Марис Треийс (фортепиано).
16:00, Рижская церковь Св. Петра, концерт "…atkal logā zvaigznes spulgo". Участвуют: мужские хоры Gaudeamus, Dziedonis, Tēvzeme, Frachori, Silvicola, Absolventi, Latvis. Особые гости: хор мальчиков Домского собора, Янис Лаурс (виолончель) и Юрис Визбулис (тенор). Бесплатные пригласительные можно получить в кассе церкви.
18:00, концертный зал Ave Sol, концертное представление "Pasaules tautu šūpuļdziesmas". Участвует смешанный хор Laudate, Рижский камерный оркестр, солисты и инструментальные музыканты.
19:00, Золотой зал Рижского Латышского общества, концерт "Nākam mēs no šūpļa dziesmas". Участвуют пианистки Яна Бартула, Сигне Киеснере, Кристине Гейдмане, виолончелистка Арта Тарасова, музыковед Арвид Бомикс, студенты медицинского факультета ЛУ, учащиеся музыкальной школы Эмиля Дарзиня, воспитанники Рижской 1-й музыкальной школы Язепа Мединя.
Дизайнерский рынок, квартал Калнциема и прекрасный Агенскалнс
Отмечая День матери, уже в субботу, 11 мая, в камерном зале квартала VEF на улице Иерикю 5, с 11.00 и до 16.00 будет работать дизайнерский рынок, на котором примут участие более 80 дизайнеров, включая гостей из Литвы, Эстонии и России.
Особенно порадуют коллекции для детей! Среди заявленных брендов украшающие обложку Vogue Dinati jewels, а также Šmita lampas, Bear on me, WUF kids, Sofia lark и другие.
Кстати, Crepes cafe для первой сотни посетителей подготовила сюрприз - бесплатный welcome drink в виде холодного или горячего безалкогольного напитка. Пароль - День матери!
Галерея: Дизайнерский рынок
11 мая Квартал Калнциема приглашает на особую программу в честь Дня матери. В этот день торговцы предложат подарки и угощения для мам и бабушек, а на сцене пройдет балетный концерт.
Весь день будут работать творческие мастерские как для малышей, так и для родителей. Вход бесплатный!
На Агенскалнском рынке в воскресенье, 12 мая, пройдет специальный концерт воспитанников Музыкальной школы Эмиля Дарзиня, а мастера из Центра деревянной архитектуры проведут мастер-классы для детей и пап. ZELT научит мам и дочерей, как делать природный скраб из облепихи. Вход бесплатный!
Особые предложения
В воскресенье, 12 мая, Музей истории Риги и мореходства предлагает программу семейного дня "Праздник майского графа, рыцари и жизнь в средневековой Риге".
В 12:00 и 14:00 детей вместе с родителями приглашают на экскурсии, а с 10:00 до 16:00 будет возможность поработать в творческой мастерской "Слушаю, смотрю, рисую".
Экскурсии в 12:00 и 14:00 часов будет вести педагог музея, историк Видвуд Борманис, а после экскурсии во время образовательной лекции будет возможность осмотреть снаряжение средневековых рыцарей и даже попробовать им пользоваться.
Вход на мероприятия в День семьи – 2,50 евро; пенсионерам и студентам –1,50 евро; школьникам – 0,50 евро, детям дошкольного возраста – бесплатно, участвовать в мероприятиях можно без дополнительной платы.
Кинотеатр MULTIKINO призвал посетить кинотеатр 12 мая вместе с мамой! Отмечается, что, назвав пароль – VISFORŠĀKĀ МАММА - можно приобрети White Mokka или Dark Mokka 400 мл в кино кафе Cavablanca по специальной цене - 2,49 EUR!
11 и 12 мая в Рижском зоопарке проходят традиционные "Семейные дни". Отметим, что в это время у многочисленных обитателей зоопарка появляется потомство.
С 12:00 до 16:00 Рижский зоопарк приглашает принять участие в семейных мероприятиях - решать задания, участвовать в играх, наблюдать за семейной суетой животных и хорошо провести время вместе. Стоимость билета с купоном 3 евро, иначе 3-7 евро.
Также с 10 по 12 мая на Кипсале в рамках выставки "Сад и стиль жизни" проходит Фестиваль гриля и пива. В программе демонстрации, конкурсы, дегустации и мастер-классы, в том числе и для детей. Стоимость от 2 до 5 евро.
Галерея: "Сад и стиль жизни" на Кипсале