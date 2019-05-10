Что нельзя делать на кладбище

Практически каждый человек посещает кладбище вне зависимости от его религиозных убеждений, социального статуса и сферы деятельности. Если не знать правил или нарочно их игнорировать, можно накликать беду. Поэтому следует очень серьезно относиться к правилам поведения в этом месте, особенно к запретам.

Распивать спиртные напитки

Пить горячительные напитки на кладбище категорически запрещено. Находясь на похоронах или просто навещая могилы умерших, ни в коем случае нельзя распивать там алкоголь. Многие убеждены, что раз в церкви можно выпить немного вина, значит это разрешается и на кладбище, но это ошибочное мнение.

Считается, что усопшие гневаются на тех, кто распивает на кладбище алкоголь. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы, нарушится душевное равновесие.

Тот, кто считает эту примету вымыслом, все равно не должен игнорировать данное правило. Как утверждают специалисты в области биоэнергетики, на кладбище у любого человека ослабевает аура из-за огромного скопления неблагоприятной энергии, поэтому он легко может привлечь в свою жизнь негатив.

Жаловаться на жизнь

Многие люди, приходя на могилы к умершим близким, делятся с ними своими планами на жизнь, проблемами, а некоторые даже просят совета в том или ином вопросе. Конечно, все это делать не запрещено, но необходимо помнить, что излишние эмоции, особенно негативные, не следует показывать на кладбище.

Нельзя быть чересчур злым, грустным и тем более лить слезы и жаловаться на судьбу. Все это очень огорчает умерших, и вы тем самым нарушаете их покой.

Брать со собой маленьких детей

Если есть возможность, лучше не брать с собой на кладбище детей младше семи лет. Это же правило касается похорон. Дело в том, что

энергетика у ребенка слабее, чем у взрослого. Нахождение в месте скорби может негативно сказаться на психологическом и душевном состоянии малыша.

Ссориться и кричать

Эксперты dailyhoro.ru напоминают о том, что все ссоры, недовольства и ругань необходимо оставлять за пределами кладбища - это не место для выяснения отношений.

Переходя на крики и ругань на кладбище, можно навлечь на себя огромные проблемы. Таким поведением

вы не только нарушаете покой умерших, но и притягиваете к себе негативную энергию, что может привести к потере удачи, банкротству, серьезным трудностям.

Приходить на кладбище после полудня

Многие наверняка слышали, что навещать могилы усопших лучше всего утром до полудня. Это не просто вымысел, а строгое правило, которого тоже необходимо придерживаться. На кладбище присутствует огромное скопление негативной энергии, которая сказывается на каждом, кто туда приходит, особенно если вести себя неподобающим образом.

После полудня, к вечеру, энергетика кладбища все больше и больше ухудшается, поэтому его посещение в вечернее время может неблагоприятно сказаться на физическом и душевном состоянии человека.

Лучше всего приходить на кладбище ранним утром, в крайнем случае - не позднее 14:00-15:00. Тогда этот поход никак не скажется на вашем биополе и будет абсолютно безопасен.