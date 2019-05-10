Что нельзя делать на кладбище
Каждый человек навещает могилы усопших близких, но не все знают, что запрещено делать на кладбище. Существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать.
Практически каждый человек посещает кладбище вне зависимости от его религиозных убеждений, социального статуса и сферы деятельности. Если не знать правил или нарочно их игнорировать, можно накликать беду. Поэтому следует очень серьезно относиться к правилам поведения в этом месте, особенно к запретам.
Распивать спиртные напитки
Пить горячительные напитки на кладбище категорически запрещено. Находясь на похоронах или просто навещая могилы умерших, ни в коем случае нельзя распивать там алкоголь. Многие убеждены, что раз в церкви можно выпить немного вина, значит это разрешается и на кладбище, но это ошибочное мнение.
Считается, что усопшие гневаются на тех, кто распивает на кладбище алкоголь. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы, нарушится душевное равновесие.
Тот, кто считает эту примету вымыслом, все равно не должен игнорировать данное правило. Как утверждают специалисты в области биоэнергетики, на кладбище у любого человека ослабевает аура из-за огромного скопления неблагоприятной энергии, поэтому он легко может привлечь в свою жизнь негатив.
Жаловаться на жизнь
Многие люди, приходя на могилы к умершим близким, делятся с ними своими планами на жизнь, проблемами, а некоторые даже просят совета в том или ином вопросе. Конечно, все это делать не запрещено, но необходимо помнить, что излишние эмоции, особенно негативные, не следует показывать на кладбище.
Нельзя быть чересчур злым, грустным и тем более лить слезы и жаловаться на судьбу. Все это очень огорчает умерших, и вы тем самым нарушаете их покой.
Брать со собой маленьких детей
Если есть возможность, лучше не брать с собой на кладбище детей младше семи лет. Это же правило касается похорон. Дело в том, что
энергетика у ребенка слабее, чем у взрослого. Нахождение в месте скорби может негативно сказаться на психологическом и душевном состоянии малыша.
Ссориться и кричать
Эксперты dailyhoro.ru напоминают о том, что все ссоры, недовольства и ругань необходимо оставлять за пределами кладбища - это не место для выяснения отношений.
Переходя на крики и ругань на кладбище, можно навлечь на себя огромные проблемы. Таким поведением
вы не только нарушаете покой умерших, но и притягиваете к себе негативную энергию, что может привести к потере удачи, банкротству, серьезным трудностям.
Приходить на кладбище после полудня
Многие наверняка слышали, что навещать могилы усопших лучше всего утром до полудня. Это не просто вымысел, а строгое правило, которого тоже необходимо придерживаться. На кладбище присутствует огромное скопление негативной энергии, которая сказывается на каждом, кто туда приходит, особенно если вести себя неподобающим образом.
После полудня, к вечеру, энергетика кладбища все больше и больше ухудшается, поэтому его посещение в вечернее время может неблагоприятно сказаться на физическом и душевном состоянии человека.
Лучше всего приходить на кладбище ранним утром, в крайнем случае - не позднее 14:00-15:00. Тогда этот поход никак не скажется на вашем биополе и будет абсолютно безопасен.
Правила поведения на кладбище очень просты, и их необходимо соблюдать. Даже если вы скептик и не верите в негативную энергетику, все равно лучше обезопасить себя.