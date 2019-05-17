"Ой, у меня не растут". Так все говорят, а мы расскажем, как избавиться от бровей-ниточек

Итак, первым делом необходимо спрятать от себя пинцет и не трогать свои даже отдельно растущие волосинки самой.

Второй шаг - это использовать средства для роста бровей - существуют как специальные коктейли, так и "домашние" помощники.

"Как минимум, любая может начать с касторового масла, которое продается в любой аптеке. Оно укрепляет, увлажняет и немножко стимулирует, если есть что стимулировать", - отмечает Татьяна. Стоимость такого масла порядка 3 евро. Важная деталь - покупать масло необходимо то, что в темной банке.

ФОТО: Пресс-фото Есть вариант немного подороже - это масло семян Усьмы, которое, скорее всего, придется покупать в интернет-магазине. Цена вопроса, как правило, около 10 евро. Для искушенных Татьяна рекомендует средство от бренда DaLashes, который специализируется на продуктах для ресниц и бровей. Стоимость такого уже ближе к 15 евро.

"Опять же - у людей ожидания всегда завышенные. Думают, что есть продукт, от которого будут расти брови. Как они себе это представляют? Купит, помажет и брови сразу вырастут. На следующее же утро. Но нет", - отмечает мастер.

По ее опыту, от "ниточки" до нормальной брови можно вырастить за четыре месяца, но при условии, что вы очень ответственно подходите к делу, выполняете все, как говорит мастер, которого вы посещаете регулярно, в перерывах регулярно мажете маслом и сами не трогаете. Конечно, многое зависит и от природных данных - что там изначально заложено, признает Татьяна.

Итог: убираем от себя руки, мажем средством, ходим к мастеру. Он видит форму, какая может быть, и щипает только там, где волосинки точно не нужны.

К тому же есть и практическая польза от этих "одиноких волосинок" - подкрасить и сделать естественную бровку - пошире, гораздо легче, когда есть две-три волосинки, чем по голой коже, это в любом случае неестественно выглядит, подчеркивает Татьяна.

Беда №2. Широкие брови - тенденция, которую передернули

Как признает Татьяна, сейчас есть мода на брови, которую не все правильно поняли.

А именно - мода сейчас на естественные брови, а "естественные брови в своем большинстве в природе редко бывают тоненькими - ну только если у светленьких, белесеньких девушек, но, как правило, натуральное брови - достаточно широкие, не "ниточки"".

Но не надо впадать в крайности - если у девушки от природы нет этой ширины, нет никакой необходимости рисовать брови на пол лица, подчеркивает мастер.