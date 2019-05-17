"Ой, у меня не растут". Так все говорят, а мы расскажем, как избавиться от бровей-ниточек
Русский TVNET продолжает рубрику "Визажист знает". Сегодня в центре внимания - брови! "А они у меня не растут" - говорят обладательницы "бровей-ниточек", и это одна крайность. Вторая - плотно прорисованные брови, любительницы которых, похоже, не поняли главное - в моде естественные, в меру широкие брови, а не те, что видны раньше девушки уже за версту. Итак, по шагам рассказываем, как создать эффект натуральных бровок, не передергивая тенденцию.
Герой нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.
В профессии 10 лет, прошла обучение в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!
Беда №1: "Брови-ниточки". Пошаговая инструкция, как отрастить красивые бровки
Непонятно, где и когда это началось, но и по сей день есть множество девушек и женщин, которые продолжают себе щипать брови самостоятельно. А многие в свое время дощипали их до такой степени, что осталась тоненькая ниточка вместо былого богатства.
"Сложно в своей темной прихожей самой себе, не зная элементарных принципов, выщипать свои брови", - начинает Татьяна.
"Как обычно все происходит: повыщипывают сначала, а потом говорят "Странно, раньше росло..."", - добавляет она.
Татьяна подчеркивает, что мастер всегда выщипает точно там, где при любых обстоятельствах не должно расти и всегда оставит там, где должно, и не важно - растет там волос на данный момент или нет.
Если так сложилось, что у вас "брови-ниточки", в первую очередь мастер настаивает, что необходимо перестать трогать самой свои брови, ни при каких условиях больше не выщипывать ничего самой - пусть отрастает хоть то, что есть.
""У меня не растут" - так все говорят, но необходимо проверить, насколько "не растут".
Часто слышу "У меня не растут", но при этом вижу очень много пеньков, и это же логично - что это волос, которому просто не дают вырасти. Это раз", - отмечает Татьяна.
"Во-вторых, когда девушка периодически дергает самостоятельно, самый подвох в том, что она фактически не оставляет себе шанса на нормальные брови.
Она со своей "ниточкой" подходит к зеркалу и видит отдельную волосинку. И что думает девушка: "Логично же - брови здесь, а эта волосинка отдельно", поэтому она ее дрынь, через два - три дня она подходит, снова "О, отдельно", и снова дрынь...", - продолжает эксперт.
И в этом заключается главная ошибка. Никаких дрынь делать нельзя, надо ходить к мастеру с тем, что выросло, даже с этими отдельными волосинками во все стороны, потому что логично, что в начале пути они растут отдельно от общей черты бровей.
Если изначально ширина брови была в пяти мм, и это нормальная форма, то по сути эта отдельная волосинка росла в своей форме, которую девушка просто дощипала до трех мм, поясняет мастер.
"Сначала мне говорят "У меня ничего не растет, вообще не растет". Я говорю "Конечно, вы подходите, по одной волосинке дергаете, она же отдельно, она же мешает, в глаза бросается, она же не в форме вашей" и все мне в ответ "Да, так я и делаю". Ну логично же - как тогда чему-то вырасти?" - смеется Татьяна.
Итак, первым делом необходимо спрятать от себя пинцет и не трогать свои даже отдельно растущие волосинки самой.
Второй шаг - это использовать средства для роста бровей - существуют как специальные коктейли, так и "домашние" помощники.
"Как минимум, любая может начать с касторового масла, которое продается в любой аптеке. Оно укрепляет, увлажняет и немножко стимулирует, если есть что стимулировать", - отмечает Татьяна. Стоимость такого масла порядка 3 евро. Важная деталь - покупать масло необходимо то, что в темной банке.
Есть вариант немного подороже - это масло семян Усьмы, которое, скорее всего, придется покупать в интернет-магазине. Цена вопроса, как правило, около 10 евро.
Для искушенных Татьяна рекомендует средство от бренда DaLashes, который специализируется на продуктах для ресниц и бровей. Стоимость такого уже ближе к 15 евро.
"Опять же - у людей ожидания всегда завышенные. Думают, что есть продукт, от которого будут расти брови. Как они себе это представляют? Купит, помажет и брови сразу вырастут. На следующее же утро. Но нет", - отмечает мастер.
По ее опыту, от "ниточки" до нормальной брови можно вырастить за четыре месяца, но при условии, что вы очень ответственно подходите к делу, выполняете все, как говорит мастер, которого вы посещаете регулярно, в перерывах регулярно мажете маслом и сами не трогаете. Конечно, многое зависит и от природных данных - что там изначально заложено, признает Татьяна.
Итог: убираем от себя руки, мажем средством, ходим к мастеру. Он видит форму, какая может быть, и щипает только там, где волосинки точно не нужны.
К тому же есть и практическая польза от этих "одиноких волосинок" - подкрасить и сделать естественную бровку - пошире, гораздо легче, когда есть две-три волосинки, чем по голой коже, это в любом случае неестественно выглядит, подчеркивает Татьяна.
Беда №2. Широкие брови - тенденция, которую передернули
Как признает Татьяна, сейчас есть мода на брови, которую не все правильно поняли.
А именно - мода сейчас на естественные брови, а "естественные брови в своем большинстве в природе редко бывают тоненькими - ну только если у светленьких, белесеньких девушек, но, как правило, натуральное брови - достаточно широкие, не "ниточки"".
Но не надо впадать в крайности - если у девушки от природы нет этой ширины, нет никакой необходимости рисовать брови на пол лица, подчеркивает мастер.
Но некоторые трактуют тренд неверно - в погоне за "естественными широкими бровями" девушки стали рисовать огромные. Пример того, как не надо красить брови:
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"Это ужасная крайность. Многие стали рисовать широченные брови, то есть у нее от природы никогда таких не было, они даже не перещипанные, а просто никогда не были объемными, и она себе рисует ненормальную ширину. Так делать тоже не надо", - предупреждает мастер.
"С профессиональной точки зрения это выглядит очень плохо. Не нужно РИСОВАТЬ брови - плотно, густо... Не важно, чем вы пользуетесь - карандашом, помадкой, различными пастами - по итогу брови не должны выглядеть в прямом смысле нарисованными.
Необходимо создать естественную тень, которая придает объем, не более", - делится Татьяна.
Еще один пример, как не надо рисовать брови...
Что использовать для создания "естественных бровей"?
Есть несколько вариантов, какими продуктами подрисовать красивую бровку.
- Вариант №1 - Тени для бровей
Брендов много, личный выбор каждого. Татьяна рекомендует проверенные от Make Up For Ever или MAC.
Что важно брать во внимание с тенями - они подойдут для обладательниц не жирной кожи, в противном случае они будут плохо держаться.
Для тени необходимо и кисточка - бренд непринципиален, главное, чтобы она была упругая и скошенная - такой очень удобно и легко сделать бровку, не переборщив.
Еще одна хорошая новость - такая палетка практически нескончаема. Это продукт, которым можно пользоваться очень долго!
- Вариант №2 - Карандаш для бровей
Для тех, у кого совсем "ниточка", тени, конечно, не подойдут, так как ими сложно подрисовать. Тени подходят для тех, у кого средние, нормальные брови, но есть какие-то дырочки - что-то отросло, что-то не отросло - тогда тени отлично справляются со своей задачей создания густоты, объема и формы.
Если это не про вас, выбирайте карандаш для бровей. Специальный! На нем должно быть написано, что он для бровей. Эти карандаши твердые по своей консистенции, это сделано именно для того, чтобы они не рисовали на коже, а как бы создавали необходимую тень.
"Ты прикасаешься и он сразу не отдает цвет, а потихоньку насыщает бровь", - отмечает Татьяна
К тому же карандаш, как правило, более устойчивый. И он дает больше маневренности - карандашом можно более точно подрисовать хвостик бровки или прорисовать линию там, где не хватает волос.
Конечно, можно комбинировать оба продукта - карандаш + тени.
- Вариант №3 - Гель для бровей
Этот продукт подойдет для тех, у кого с бровями "все в порядке", его можно сравнить с лаком для укладки - он фиксирует волоски в нужном положении, добавляет бровям визуального объема, подчеркивает форму. Некоторые с тоном - подкрашивают в необходимый оттенок.
Продолжение следует! В следующий раз мы поговорим о том, что должно быть в косметичке каждой для нанесения макияжа "на каждый день".
А пока примеры хороших естественных бровей, к чему стремиться!
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MUA: @tanjagrigorjeva Model: @nazarevska Foto: Anatoliy Yashchuk Beauty Salon: @poetica.lv @makeupforeverofficial #makeupforeverlatvia #makeupriga #meikapsrīga #profesionālsmeikaps #professionalmakeup #creativemakeup #glitterlips #sparklingmakeup #redeyeshadow #glitter 🎆