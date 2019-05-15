"Капитальный брак". Эксперт высказался о "джинсах в асфальте" и беде дорог в Латвии в целом

Vai tie saplosītie džinsi ir ietāmēti kā hidroizolācijas materiāls? Neko daudz no šādiem darbiem nesaprotu, varbūt tās ir jaunākās tehnoloģijas ceļu asfaltēšanā? 😬 @rdsvc @RigasDome pic.twitter.com/bKA5gtl1zZ — Ivans Milovs (@IMilovs) May 15, 2019

"Не думаю, что они посчитали джинсы изоляционным материалом - просто не хотели, чтобы асфальт засыпался вовнутрь", - добавил эксперт.

В социальных сетях уже во всю шутят, что засунутые в колодец джинсы внесут "в смету" как гидроизоляционный материал.

Родриго Пелсис говорит, что случаи, когда что-то делают не до конца - совсем не редкость в строительстве как зданий, так и дорог.

В данном случае строители не хотели останавливать рабочий процесс из-за щелей и "на скорую" руку заделали их - положили в плавающий колодец то, что было под рукой.

"Нет, так делать нельзя нигде", - сказал опытный строитель, добавив, что за несколько десятков лет работы на стройке он еще и не такие чудеса видел.

"Если дорожные строители выпивают и разбивают бутылку водки, мы не можем утверждать, что они хотели уложить ее в асфальт. Так и в этом случае - они искали быстрое решение", - сказал Пелсис.

По его мнению, несчастье Латвии в том, что при строительных работах сопряжены несколько предприятий.

"Генеральный подрядчик почти ничего не делает и приглашает субподрядчиков - один укладывает асфальт, другой ремонтирует сеть, еще третий - водопровод. Оттуда и брак", - говорит он.

Однако, он считает, что понемногу качество строительства становится лучше, хотя в целом, конечно, дороги в Латвии оставляют желать лучшего.

"Путешествуя по дорогам Латвии, я вспомнил все ругательные слова", - признался Пелсис.

Как сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, конкретные ремонтные работы проводило предприятие Ostas celtnieks.

Ранее Rīgas ūdens проводило работы по обновлению водопровода и, согласно связующим правилам Рижской думы, после зимнего сезона строители обязаны обеспечить ремонт дорожного покрытия.

По словам Ахуны-Озолы, обычно на перемычке устанавливается бетонное кольцо, которое закрепляется бетоном или металлическим люком, который выравнивают и закрепляют быстро твердеющим бетоном. В оболочку люка помещается плавающий колодец, однако в этом случае в ходе ремонта было констатировано, что сломались бетонные кольца колодца, в результате чего асфальт засыпался в колодец через образовавшиеся щели.

"Чтобы не останавливать процесс асфальтирования, по периметру колодца был размещен быстро доступный уплотнительный материал, чтобы асфальтная крошка не сыпалась в колодец.