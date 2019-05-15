Практично! В Риге строители положили джинсы под асфальт

Vai tie saplosītie džinsi ir ietāmēti kā hidroizolācijas materiāls? Neko daudz no šādiem darbiem nesaprotu, varbūt tās ir jaunākās tehnoloģijas ceļu asfaltēšanā? 😬 @rdsvc @RigasDome pic.twitter.com/bKA5gtl1zZ — Ivans Milovs (@IMilovs) May 15, 2019

Рижская дума в соцсети Twitter пояснила ситуацию с джинсами в асфальте. Как отмечает самоуправление, таков был метод ремонтных работ, выбранный ответственным предприятием.

"Несмотря на то, что мы выступаем за современное движение zero waste, проведение работ с помощью текстильных материалов еще не включено в спецификацию работ по асфальтированию. По этой причине ответственное предприятие в ближайшие дни сделает ремонт дорожного покрытия согласно традиционным технологиям", - говорится в публикации думы в Twitter.

Как сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, конкретные ремонтные работы проводило предприятие Ostas celtnieks. Ранее Rīgas ūdens проводило работы по обновлению водопровода и, согласно связующим правилам Рижской думы, после зимнего сезона строители обязаны обеспечить ремонт дорожного покрытия.

По словам Ахуны-Озолы, обычно на перемычке устанавливается бетонное кольцо, которое закрепляется бетоном или металлическим люком, который выравнивают и закрепляют быстро твердеющим бетоном.

В оболочку люка помещается плавающий колодец, однако в этом случае в ходе ремонта было констатировано, что сломались бетонные кольца колодца, в результате чего асфальт засыпался в колодец через образовавшиеся щели.