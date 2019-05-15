Названы увеличивающие губы продукты

Одним из таких продуктов, по словам эксперта, является корица - она стимулирует кровообращение, поэтому ее часто включают в состав косметических средств для губ. Для достижения быстрого эффекта Худа рекомендует добавить несколько капель коричного масла в блеск для губ. "Чтобы усилить эффект,

смешайте молотую корицу с вазелином, оливковым маслом, медом или любым бальзамом, нанесите на губы и через минуту снимите влажной салфеткой",

- советует визажист.

Похожий эффект, по мнению специалиста, оказывает и масло перечной мяты. Его рекомендуется использовать аналогичным методом - смешать с медом и оставить на губах примерно на минуту.

Еще один натуральный увеличитель губ, который упомянула эксперт, - это васаби. "Хотите верьте, хотите - нет, но васаби - это не только добавка к суши. Он сделает ваши губы пухлыми в кратчайшие сроки, - утверждает Каттан. -

Вотрите немного васаби в губы и оставьте на минуту. Возможно, будет неприятно, но это гораздо лучше, чем какие-либо инъекции".